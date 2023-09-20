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В Муринском районе прошла военно-спортивная игра: «В зоне повышенного внимания»
Сегодня, 14:44
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Накануне в с. Старое Тарбеево Мичуринского МО завершилась областная военно-спортивная игра «В зоне повышенного внимания». Лучшие команды со всей Тамбовской области 3 дня жили в полевых условиях и соревновались в различных видах спорта: стрельба, строевая и силовая подготовка, рукопашный бой, спортивное ориентирование, преодоление препятствий, разбор и сбор оружия, оказание первой помощи, маскировка, скрытное передвижение, разведка местности, минирование, разминирование и других испытаниях.
Участники приобрели полезные навыки и знания, смогли проверить свои силы в непростых условиях, познакомились с единомышленниками, получили много положительных эмоций, окунувшись в особенную атмосферу военно – спортивной игры.
По итогам игры первое место заняла команда МБОУ СОШ № 7 г. Мичуринска, второе – ТОГАПОУ «Педагогический колледж г. Тамбова», третье – МБОУ «Знаменская СОШ». Победители получили ценные призы из средств фонда президентских грантов.
Учредителями игры выступили: министерство образования и науки Тамбовской области, Тамбовская областная федерация рукопашного боя при поддержке военно- спортивного центра «Патриот», управление народного образования администрации г. Мичуринска, Тамбовская региональная организация физкультурно – спортивного общества «Динамо», Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Офицеры России», региональное отделение Общероссийской общественно – государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Тамбовской области, Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».
Далее, по традиции, состоялись соревнования по стрельбе среди ветеранов боевых действий. По их результатам, первое место занял Дудин В.Н., второе – Розов В.Н., третье – Воробьев С.А.
Проведение подобных мероприятий имеет огромное значение. Игра нацелена не просто на повышение уровня физической подготовки и получения необходимых навыков, но и на популяризацию службы в армии, умение работать в команде и совместно достигать поставленных задач, пропаганду здорового образа жизни. Кроме того, военно – спортивные состязания объединяют молодых, заинтересованных людей, профессиональных педагогов и ветеранов боевых действий.
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