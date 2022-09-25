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В Мичуринском районе прошла военно-спортивная игра «В зоне повышенного внимания»

Вчера, 18:10
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В Мичуринском районе прошла военно-спортивная игра «В зоне повышенного внимания»В Мичуринском районе недалеко от села Старое Тарбеево прошла областная военно-спортивная игра «В зоне повышенного внимания», посвящённая 77-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне, 33-ой годовщине Вывода советских войск из Афганистана.

В начале мероприятия военно-патриотической направленности организаторы почтили память следующих ветеранов: Израелович Леопольд Артурович, Назаровы Татьяна Павловна и Виталий Григорьевич, Рубцов Петр Сергеевич, Терехов Петр Иванович, Твердохлеб Владимир Николаевич, руководитель городской парашютной секции Мазуров Александр Борисович.

В Мичуринском районе прошла военно-спортивная игра «В зоне повышенного внимания»Мероприятие было организовано управлением образования и науки Тамбовской области и Общественной организацией Тамбовской региональной спортивной федерацией рукопашного боя при поддержке регионального отделения общественной государственной организации ДОСААФ России Тамбовской области, Тамбовской региональной организации общественно-государственного объединения физкультурно-спортивного общества «Динамо», администрации г. Мичуринска, Мичуринского городского отделения Тамбовской региональной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», Тамбовским региональным отделением «Офицеры России» и военно-спортивным центром «Патриот» г. Мичуринска. В этом году серьёзную поддержку оказал фонд Президента Российской Федерации. На средства гранта были приобретены продукты питания, инвентарь, оборудование и призы.

Во время проведении игры применялся соревновательный метод обучения, который позволил существенно повысить уровень допризывной подготовки и умений по военно-прикладным видам спорта обучающихся образовательных учреждений области, учреждений начального и среднего профессионального образования. Ребятам сложнее всего было при выполнении нормативов: вождение автомобиля, преодоление минных полей, маскировка, передвижение на поле боя, рукопашный бой и преодоление естественных препятствий. Игра рассчитана на участие порядка 100 человек. Допускались команды в составе 12 человек, из них 9 юношей и 3 девушки от 14 до 18 лет, имеющие медицинский допуск и необходимую первоначальную подготовку по программе «Одиночная подготовка воина-разведчика». В период проведения игры группы разведки «поднимаются по тревоге», им ставится учебная боевая задача. Далее они попадают в засаду, вступают в перестрелку, делают отрыв от превосходящих сил условного противника … принимают участие более чем в двадцати видах программы. Кроме того, по условиям игры ребята ночуют и питаются в лесу трое суток самостоятельно. В перерывах между состязаниями юные разведчики написали письма солдатам, которые сейчас обеспечивают безопасность нашей Родины.

Главный судья игры Владимир Ступаков подвёл итоги: 1-ое место заняла команда Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней образовательной школы № 7 города Мичуринска, 2-ое "Педагогический колледж" г. Тамбов, 3-е МБОУ «Первомайская средняя образовательная школа».
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В Мичуринском районе прошла военно-спортивная игра «В зоне повышенного внимания»

Вчера, 18:10
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