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Прошла областная военно-спортивная игра «В зоне повышенного внимания»

Вчера, 17:44
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Прошла областная военно-спортивная игра «В зоне повышенного внимания»В Тамбовской области прошла областная военно-спортивная игра «В зоне повышенного внимания». В ней приняли участие школьники и студенты учреждений начального и среднего профессионального образования в возрасте от 14 до 18 лет. На старт вышли 120 ребят в составе десяти команд.

Областная военно-спортивная игра «В зоне повышенного внимания», посвящённая 76-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне, 32-ой годовщине вывода Советских войск из Афганистана, в этом году прошла в 22 раз и проводилась в память о ветеранах Израеловиче Леопольде Артуровиче, Назаровых Татьяне Павловне и Виталии Григорьевиче, Рубцове Петре Сергеевиче, Терехове Петре Ивановичу, Твердохлеб Владимире Николаевиче, руководителе городской парашютной секции Мазурове Александре Борисовиче, которые внесли огромный вклад в патриотическое воспитание молодёжи нашего города и области.

В ходе различных испытаний ребята проверили свою выносливость, быстроту реакции, скорость, силу и смекалку. Региональный финал в этом году проходил в лесах Мичуринского района. Они на время обустраивали палатки, поднимались по тревоге, состязались в силовой подготовке и других военизированных видах спорта.

Организаторами выступили управление образования и науки Тамбовской области совместно с общественной организацией «Тамбовская региональная спортивная федерация рукопашного боя», управлением народного образования администрации г. Мичуринска, военно-спортивным центром «Патриот» г. Мичуринска, региональным отделением Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Тамбовской области, региональным отделением Общероссийской общественной организации «Офицеры России» и Мичуринским городским отделением региональной организации Российский Союз ветеранов Афганистана.

Как отметил главный судья игры «В зоне повышенного внимания» Владимир Ступаков, все команды показали отличную подготовку.

С первого дня на всех этапах игры установилась напряжённая борьба за первенство.
Лучшей стала команда педагогического колледжа Тамбова под руководством Владимира Егорова и Андрея Белицкого.

В музейной комнате "Боевой славы" 8 октября 2021 г. Председатель Правления ММО ТО ООО "РСВА" И. И. Волков и помощник Председателя Правления Н. А. Портных радушно встречали гостей, приглашённых на подведение итогов очередного мероприятие военно-патриотической направленности.

Среди которых был и председатель Мичуринской городской окружной общественной организации Тамбовской областной общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (Мичуринская городская организация Тамбовской областной организации ветеранов) Трубочкин Валерий Иванович.

Председатель Правления ММО ТО ООО "РСВА" Игорь Иванович Волков совместно с приглашёнными гостями подвели итоги областной военно-спортивной игры “В зоне повышенного внимания”, которая прошла в селе Старое-Тарбеево Мичуринского района.

На мероприятие был приглашён отец Трофимова Всеволода Вячеславовича - офицера Управления "С" ЦСН ФСБ России, лейтенанта.

Напомним, что Трофимов Всеволод Вячеславович 1987-2020 уроженец Тамбовской области погиб в бою в районе города Алеппо в Сирийской Арабской Республике.

Родился 20 мая 1987 года в городе Мичуринск Тамбовской области.

Окончил среднюю школу и Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина в 2009 году по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Занимался спортом. Работал тренером по волейболу и борьбе в детско-юношеской спортивной школе.

С декабря 2009 года проходил службу в Управлении ФСБ России по Тамбовской области. В 2015 году был переведён на службу в Управление "С" ("Смерч") Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России (город Москва). Последняя должность - младший оперуполномоченный 5-й группы 1-го отдела ЦСН ФСБ России. Неоднократно выполнял оперативно-боевые задачи в регионах со сложной оперативной обстановкой.
Участник военной операции в Сирийской Арабской Республике.

1 февраля 2020 года действуя в составе двух снайперских пар на окраине города Алеппо выполнял боевую задачу по усилению позиций сирийских правительственных войск. В ходе боя был ранен один из его сослуживцев, погрузив раненого, офицеры ЦСН ФСБ вернулись на боевую позицию, но попали под перекрёстный огонь прорвавшихся в город боевиков. В результате боя погибли все четыре офицера ЦСН ФСБ, включая лейтенанта В.В. Трофимова. Тела погибших удалось вынести только с наступлением темноты, спустя пять часов после боя.

Награждён орденом Святого Георгия IV-й степени (посмертно), ведомственной медалью ФСБ России.

Мастер спорта России по стрельбе (2019). Мастер спорта России по дзюдо (2000-е). Призёр Тамбовской области по рукопашному бою.

На стене в честь погибших в локальных войнах в Мичуринске в его честь установлена мемориальная доска.
У него остались жена и двое детей.

Отец погибшего поведал присутствующим о своих переживаниях по поводу гибели сына, рассказал интересные моменты из короткой жизни Всеволода и поздравил ребят с победой.

Перед церемонией награждения отличившихся участников прошёл разбор каждого этапа военно-спортивной игры.
Мичуринск в финале игры представляли команда Юнармии школы №7 (руководители команды педагоги-организаторы Э.В. Шалофанов И Ю.А. Морозов), выигравшая ранее муниципальный этап, и команда Железнодорожного колледжа имени В.М.Баранова.

В областном финале мичуринские школьники заняли второе место.

Поздравляем команду юнармейцев МБОУ СОШ № 7, занявшую 2 место (!) в областной военно-спортивной игре “В зоне повышенного внимания”. Состав команды: Шиковец Ксения, Сорокин Максим (10 класс А), Грязнев Сергей (10 класс Б), Сухоруких Алина, Пирожкин Сергей, Кретинин Никита, Захаров Иван, Золотухин Иван, Парусова Софья (7 класс А), Малиновский Артем (7 класс Б). Впереди нас только педагогический колледж. Молодцы, юнармейцы! Спасибо руководителям, педагогам-организаторам МБОУ СОШ № 7 Шалофанову Э.В. и Морозову Ю.А.!

Замкнула тройку лидеров команда железнодорожного колледжа имени В.М. Баранова города Мичуринска во главе с Владимиром Прохоровым.

За большой вклад в патриотическое воспитание молодежи педагоги команд получили благодарственные письма управления образования и науки Тамбовской области.

Команды-победительницы получили призы, которые были приобретены на средства, полученные из Фонда президентских грантов. Фонд президентских грантов — единый оператор грантов Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества, с 3 апреля 2017 года. Фонд проводит конкурсы, по результатам которых предоставляет гранты некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов. Тамбовская областная федерация рукопашного боя постоянно выигрывает гранты на проведение спортивных мероприятий военно-патриотической направленности.

Прошла областная военно-спортивная игра «В зоне повышенного внимания»


Прошла областная военно-спортивная игра «В зоне повышенного внимания»
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