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Тамбовчанина будут судить за попытку перейти на сторону ВСУ
Сегодня, 09:38
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Расследование уголовного дела в отношении жителя Тамбова, подозреваемого в государственной измене, завершено, как сообщает Управление Федеральной Службы Безопасности России по Тамбовской области.
Согласно выявленным фактам, данный мужчина намеревался присоединиться к Вооруженным Силам Украины (ВСУ). Он поддерживал электронную переписку с представителями украинских националистических организаций, занимающихся набором и подготовкой добровольцев для участия в военных действиях против Вооруженных Сил России.
С апреля по июнь текущего года этот житель Тамбова изучал специализированную литературу, касающуюся тактической медицины, полевой фортификации, вооружения и военной техники. Впоследствии он предпринял попытку попасть на территорию Украины через Турцию, однако был задержан сотрудниками Федеральной Службы Безопасности России.
На данном этапе в отношении него было возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей "Приготовление к государственной измене". Сейчас материалы уголовного дела с обвинительным заключением переданы в Московский областной суд.
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