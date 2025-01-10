В Тамбовской области простились с полковником Сергеем Иванковым 0 На этой неделе ушёл из жизни полковник Сергей Александрович Иванков, чья служба и заслуги оставили значительный след в Тамбовской области и за её пределами. Сергей Александрович родился 16 апреля 1961 года в посёлке Новая Деревня Ржаксинского района.

Бетонные дорожки в Ахлебиновской роще начали разрушаться спустя несколько месяцев после благоустройства 0 В Ахлебиновской роще Тамбова зафиксировано разрушение бетонных дорожек, несмотря на завершение благоустройства осенью 2024 года, - сообщает «Онлайн Тамбов».

На улице Астраханской в Тамбове вновь зафиксировано подтопление из-за таяния снега 0 На улице Астраханской в Тамбове, на участке от нефтебазы до района МЖК, из-за резких температурных перепадов и обильного таяния снега произошло очередное значительное подтопление. Затопленная дорога доставила неудобства пешеходам и автомобилистам, вызвав шквал жалоб в социальных сетях.

Беспилотники врезались в дома в Котовске: жители в безопасности 0 В ночь на 11 января два беспилотных летательных аппарата врезались в многоквартирные дома в городе Котовске Тамбовской области. В результате происшествия несколько человек получили лёгкие травмы от осколков стёкол, им оперативно оказана медицинская помощь. Возгораний не зафиксировано, повреждения

В Тамбовской области увеличили выплаты для военнослужащих-контрактников 0 Депутаты Тамбовской областной Думы 10 января одобрили увеличение единовременной денежной выплаты для военнослужащих, заключивших контракт.

В Тамбовской области создан Проектный офис для развития кадров в сфере туризма 0 Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов подписал распоряжение о создании Проектного офиса по развитию кадрового потенциала индустрии туризма и гостеприимства.

В Тамбове вновь зафиксирован сброс канализационных стоков в районе ТРЦ "РИО" 0 На набережной Тамбова, в районе ТРЦ "РИО", вновь отмечено вытекание канализационных стоков из городского коллектора.

Дело о хищении 119 миллионов при строительстве котельных в Котовске передано в Москву 0 Ленинский районный суд Тамбова передал уголовное дело о хищении 119 миллионов рублей при строительстве котельных в Котовске в Лефортовский районный суд Москвы. Первое заседание по делу назначено на 21 января.

В Тамбовской области планируют ввести штрафы за парковку у мусорных контейнеров 0 Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов поручил проработать вопрос введения административных штрафов за парковку личного транспорта вблизи контейнерных площадок для сбора мусора. Соответствующее заявление было сделано на планёрке в правительстве региона, где обсуждалась работа оперативных

В Тамбове УФССП приостановило работу телефонных линий из-за технических проблем 0 Сегодня, 9 января, управление Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области сообщило о временной недоступности телефонной связи в своих административных зданиях.

Жители Тамбова жалуются на проблемы с уборкой снега во дворах 0 В Тамбове острота проблемы уборки снега на дворовых территориях продолжает расти. Жители города сообщают о затоплении дворов и междворовых проездов из-за неубранного снега, который тает при температурных перепадах. В частности, жители улиц Володарского и Чичканова обратились к депутату городской

В селе Дуплято-Маслово завершили строительство медицинского центра 0 В селе Дуплято-Маслово Знаменского округа завершено строительство современного центра врача общей практики. Медицинское учреждение возведено в рамках программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение».

В Тамбовской области пожар уничтожил хозяйственные постройки 0 Вечером 7 января в селе Пушкари Тамбовского округа загорелись хозяйственные постройки во дворе одного из домов. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты 3-й пожарно-спасательной части и специализированной части Тамбова.

В Тамбове привели в порядок мостик через реку Студенец 0 Мостик через реку Студенец, находившийся в аварийном состоянии, наконец отремонтирован. Осенью эксперты регионального отделения Народного фронта обратили внимание на его небезопасное состояние.

Водитель на трассе «Тамбов-Шацк» слетел с дороги и получил серьёзные травмы 0 На 100-м километре автодороги «Тамбов-Шацк» произошло ДТП с участием пожилого водителя. Управляя автомобилем, 84-летний мужчина потерял контроль над транспортным средством, и машина съехала с трассы, застряв в придорожных кустах.

Строительство школы в Тамбове на улице Волжской продлится до конца 2025 года 0 Срок завершения строительства школы на 1275 мест в Тамбове, расположенной на улице Волжской, продлили до 31 декабря 2025 года. Такое решение было согласовано правительством Тамбовской области и утверждено региональным министерством образования и науки.

500 тамбовчан открыли бизнес с помощью социальных контрактов 0 В 2024 году в Тамбовской области 500 жителей стали предпринимателями благодаря государственной поддержке. На основании социальных контрактов им предоставлялись выплаты до 350 тысяч рублей. Эти средства можно было использовать для покупки оборудования, аренды помещений и других нужд.

Тысячи прихожан собрались на Рождественское богослужение в Тамбовском соборе 0 В ночь с 6 на 7 января в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Тамбова состоялась торжественная Божественная литургия, которую возглавил митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий. После богослужения на Соборной площади прошло освящение Рождественского вертепа.

В Тамбовской области отремонтируют мост через Разазовку за 173 млн рублей 0 «Тамбовавтодор» объявил конкурс на капитальный ремонт моста через реку Разазовка в селе Хлыстово Моршанского округа. Согласно документации на портале госзакупок, финансирование проекта из регионального бюджета составит 173 млн рублей.

Проблема бездомных собак в Тамбове обостряется: горожане требуют действий 0 Тамбов сталкивается с серьезной проблемой бездомных животных, которая вызывает все больше беспокойства у местных жителей. Стаи собак становятся не только источником дискомфорта, но и реальной угрозой безопасности. В прошлом году в городе зафиксировано несколько случаев нападений собак на людей, что