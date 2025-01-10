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» » Бетонные дорожки в Ахлебиновской роще начали разрушаться спустя несколько месяцев после благоустройства

Бетонные дорожки в Ахлебиновской роще начали разрушаться спустя несколько месяцев после благоустройства

Вчера, 09:07
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Бетонные дорожки в Ахлебиновской роще начали разрушаться спустя несколько месяцев после благоустройстваВ Ахлебиновской роще Тамбова зафиксировано разрушение бетонных дорожек, несмотря на завершение благоустройства осенью 2024 года, - сообщает «Онлайн Тамбов».

Наибольшие повреждения заметны на участке от школы №30 до пешеходного мостика через реку Жигалка в районе ЖСК "Роща".

На благоустройство Ахлебиновской рощи, являющейся особо охраняемой природной территорией, было выделено 48,5 миллиона рублей. Проект включал сохранение уникальных многовековых деревьев, обустройство парка с использованием экологически чистых материалов, установку современных скамеек, освещения и систем видеонаблюдения. Дополнительно были благоустроены прилегающие территории, включая подъездные пути к школе и общественным местам.

Ситуация вызывает обеспокоенность горожан, так как разрушение дорожек произошло уже через несколько месяцев после завершения работ. Жители надеются на оперативную реакцию ответственных органов и устранение выявленных недостатков.

Фото: из сообщения жителей
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