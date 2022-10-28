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» » В Ахлебиновской роще зафиксировали превышение марганца в 150 раз

В Ахлебиновской роще зафиксировали превышение марганца в 150 раз

Сегодня, 07:57
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В Ахлебиновской роще зафиксировали превышение марганца в 150 разПоистине экологическая катастрофа произошла в пруду в Ахлебиновской роще в Тамбове, - сообщает телеканал «Вести Тамбов». Небольшой пруд, в котором купались и ловили рыбу, вдруг приобрел багровый цвет и начал источать зловоние.

Согласно исследованию проведенного по заказу Управления по охране окружающей среды Тамбовской области установлено превышение предельно-допустимых концентраций по марганцу в 150 раз, по сульфидам - в 14 раз.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают источник отравления пруда.
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