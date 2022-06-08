|
|
В день города в Тамбове будет работать уличный кинотеатр
12 июня в Тамбове с 20 до 23 часов в сквере имени В.В. Сенько будет работать уличный кинотеатр. Сначала планируется трансляция отечественных мультфильмов для детей и взрослых, а затем зрителям покажут военную драму 2021 года «Лётчик» (12+), в основу которой легли сразу несколько реальных историй советских летчиков.
На площадке в сквере будут установлены стулья и созданы все условия для приятного просмотра.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» во главе с Председателем Правления И. И. Волковым выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной Юрия Михайловича Хохлова.
Россельхозбанк продолжает снижать ставки по программам потребительского кредитования. Максимальное снижение составило 3,6 процентных пункта.
12 июня в Тамбове с 20 до 23 часов в сквере имени В.В. Сенько будет работать уличный кинотеатр. Сначала планируется трансляция отечественных мультфильмов для детей и взрослых, а затем зрителям покажут военную драму 2021 года «Лётчик» (12+), в основу которой легли сразу несколько реальных историй
В Моршанске на Октябрьской площади, 29 открылся новый пункт приема платежей АО «ТОСК». До этого касса работала по адресу Интернациональная,51 на втором этаже, что было не очень удобно для многих посетителей, в частности для пенсионеров. Новый пункт приёма платежей находится на первом этаже в 40-ка
Время неумолимо идет вперед, но вместе с тем оно не властно над памятью народа. Школьники в настоящее время мало знают о подвигах героев интернациональных войн и военных конфликтах. Возникает постоянная необходимость приблизить немеркнущие подвиги народа, примеры гражданского долга к сознанию,
Следственные органы по результатам экспертизы по факту гибели пенсионерки от упавшего дерева в Ахлебиновской роще приняли решение возбудить уголовное дело по статье – «халатность».
Вчера в Тамбове на улице Агапкина произошел очередной пожар в строящейся школе. Чёрный едкий дым поднимался высоко, площадь возгорания составила в районе 10 квадратных метров. По информации МЧС, произошло возгорание рубероида.
Сегодня с утра в Пичаевском районе Тамбовской области был убит руководитель Группы Компаний «АСБ» Ю.М. Хохлов. По предварительной информации, убийцей оказался местный фермер, с которым у руководителя агрохолдинга уже давно были натянутые отношения. Очередной конфликт закончился весьма трагично для
Вчера председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артем Александров написал, что на пересечении улиц Маяковского и Подгорной в Тамбове из-за подтверждения на сетях из колодца обильно вытекает вода.
7 июня, под председательством врио главы Тамбовской области Максима Егорова состоялось первое заседание Координационного совета по вопросам экологии. При участии регионального оператора, органов государственной власти и общественности.
Тамбовская областная Дума объявила о проведении выборов главы Тамбовской области 11 сентября текущего года.
Вчера из-за повреждения электрического кабеля в Советском районе города Тамбова остановилась работа 8 скважин на водозаборе №4. В этой связи потребителям было снижено давление холодного водоснабжения.
Налоговые органы имеют право раз в квартал информировать налогоплательщиков о налоговой задолженности с помощью СМС-сообщений, электронной почты или иными способами при условии получения их согласия на такое информирование в письменной форме. Подать Согласие можно в любой момент. Кроме того,
Сегодня сотрудники ГИБДД проводят рейд на дорогах Тамбовской области направленный на профилактику ДТП, которые происходят из-за выезда на встречную полосу. Уже с начала года по этой причине в ДТП погибло 17 человек, пострадало 75 человек.
В 2023 году в Тамбове должны ввести в эксплуатацию новое здание налоговой службы на школьном проспекте. Административное здание по площади будет составлять почти 6 тыс. кв.м. В настоящее время ведутся работы по устройству окон, систем вентиляции, кондиционирования и водоснабжения.
Органы прокуратуры выявили нарушение в деятельности администрации города Тамбова в части рассмотрения обращений граждан. Тамбовчанка обратилась с заявлением ненадлежащей работе ответственных по отлову безнадзорных животных.
Более 100 человек объединенных в 27 команд приняли участие в «Чистых играх» в Тамбове (0+). На этот раз проходила уборка километра побережья Бокинских прудов под Тамбовом.
В рамках фестиваля «Модерн» в Тамбове прошла костюмированная велопрогулка по улицам областного центра (12+). По словам организатора акции Олега Карнаухова, велопробег уже стал хорошей традицией, проводится в четвертый раз.
До конца апреля водоканал должен был провести работы по ремонту участка канализационного коллектора на ул. Фабричная в городе Тамбове, чтобы можно было открыть движение по этому участку дороги. Теперь оказывается, что работы планируют завершить лишь к сентябрю.
Начинается пик строительного сезона, многие дорожные службы приступили к ремонтным работам, при этом в Тамбове до настоящего момента не утвержден план ремонта дорог на 2022 год, - сообщает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров.
Судебное разбирательство, связанное с банкротством ООО «Элитстрой», известного тем, что застройщик обманул дольщиков многоквартирного дома на ул. Коммунальной, 46 может привести к тому, что некоторые обманутые дольщики могут остаться без жилья, сообщает портал «ПРАВО68».