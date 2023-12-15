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В Тамбове пройдёт открытая лекция востоковеда Юрия Тавровского к 130-летию Мао Цзэдуна
В этом году исполняется 130 лет со дня рождения основателя Китайской Народной Республики Мао Цзэдуна. По этому случаю по приглашению Тамбовского регионального отделения Общества российско-китайской дружбы 19 декабря в ТГУ имени Г.Р.Державина известный советский и российский востоковед Юрий Тавровский проведёт публичную лекцию «Мао Цзэдун: политика и творчество. К 130-летию со дня рождения» (16+).
Лекция пройдёт в технопарке «Державинский», который расположен в левом крыле на 3 этаже корпуса ТГУ на Комсомольской площади (точный адрес: пл. Комсмольская, 5). Вход свободный. Начало в 12:30.
Юрий Вадимович Тавровский — председатель совета экспертов Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, постоянный член Изборского клуба более 50 лет изучает, посещает и описывает страны Восточной Азии. Автор нескольких книг о Китае и Японии, многочисленных статей как о традиционных составляющих конфуцианской цивилизации, так и о современных политических и экономических процессах в Китае, Японии и Евразии в целом.
Мероприятие организовано при поддержке центра «Белый слон».
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этом году исполняется 130 лет со дня рождения основателя Китайской Народной Республики Мао Цзэдуна. По этому случаю по приглашению Тамбовского регионального отделения Общества российско-китайской дружбы 19 декабря в ТГУ имени Г.Р.Державина известный советский и российский востоковед Юрий Тавровский
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