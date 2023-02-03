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В библиотеке имени Пушкина любители восточной литературы отметили память китайского поэта Сяо Саня
Сегодня, 08:25
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В Тамбовской областной библиотеке имени А.С.Пушкина отметили сорокалетие памяти китайского поэта и революционера Сяо Саня, известного русским читателям под литературным псевдонимом Эми Сяо. Литературный вечер был организован центрами «Белый Слон» и «Диалоги культур» и Тамбовским региональным отделением Общества российско-китайской дружбы при поддержке ТГМПИ имени С.В.Рахманинова.
Собравшиеся познакомились с биографией и основными этапами творчества Сяо Саня, очень трогательной историей любви Эми и Евы, послушали стихи на китайском и русском языках, а также «Интернационал» в исполнении китайских студентов музыкального института имени Рахманинова, ведь именно Сяо Сань когда-то сделал первый перевод на китайский язык этого гимна всемирного коммунистического движения.
В записи поучаствовали китайская аспирантка Петербургского университета и студенты Вэйхайского профессионального колледжа, которые прочитали стихи Мао Цзэдуна и др. китайских поэтов той эпохи на китайском языке.
Перед собравшимися выступил тамбовский поэт и писатель, доктор медицинских наук, профессор, П.Н. Савилов. Павел Николаевич дал высокую оценку таким мероприятиям с возможностью прикоснуться к китайской поэзии в оригинале, попутно отметив проблемы перевода стихов на другие языки.
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