Китайские новогодние песни, игры и мифы: тамбовчане отметили праздник Чуньцзе Комментариев: 0



Китайские студенты, творческие коллективы региона и преподаватели китайского языка провели концертную программу из почти 30 номеров. Среди выступлений – чтение стихотворений и исполнение песен на русском и китайском языках, восточные танцы и музыка, а также обыгрывание фольклорных сюжетов Поднебесной. Так, вместо привычного для российского Нового года Деда Мороза концерт в честь Чуньцзе посетил Нянь – причудливый дух, которого удалось умиротворить новогодними песнями.



Посетители концерта смогли ознакомиться со звучанием древних китайских инструментов – таких как хулуси, дицзы и сяо. Тамбовчанам также продемонстрировали приёмы боевых искусств и танец с мечом. Символизируя уходящий год Тигра и наступивший год Кролика перед зрителями выступили дети в соответствующих костюмах.



Традиционно тамбовчане пробовали свои силы в разгадывании китайских загадок, получая за правильные ответы призы в виде редких сортов чая и иероглифов. Кроме того, добровольцы сыграли в игру «Часовая бомба», узнали о имеющейся в Пушкинской библиотеке литературе о Китае и писали двустишия на красной бумаге – соблюдая китайский новогодний обычай.



После концертной программы все желающие посетили мастер-классы: по каллиграфии, кулинарии и китайским шахматам. Как отметили организаторы центра «Белый Слон», Чуньцзе стал стартовым мероприятием для целой серии похожих встреч на протяжении всего 2023 года. В Тамбове в библиотеке имени Пушкина 28 января прошло масштабное празднование Чуньцзе – Китайского Нового года. Концерт, проведённый в честь этого фестиваля центром сотрудничества со странами Азии «Белый Слон» и региональным отделением ОРКД, стал крупнейшим в Черноземье: его посетили около 200 человек, среди которых студенты вузов Тамбовской области, музыканты, поэты и другие таланты.Китайские студенты, творческие коллективы региона и преподаватели китайского языка провели концертную программу из почти 30 номеров. Среди выступлений – чтение стихотворений и исполнение песен на русском и китайском языках, восточные танцы и музыка, а также обыгрывание фольклорных сюжетов Поднебесной. Так, вместо привычного для российского Нового года Деда Мороза концерт в честь Чуньцзе посетил Нянь – причудливый дух, которого удалось умиротворить новогодними песнями.Посетители концерта смогли ознакомиться со звучанием древних китайских инструментов – таких как хулуси, дицзы и сяо. Тамбовчанам также продемонстрировали приёмы боевых искусств и танец с мечом. Символизируя уходящий год Тигра и наступивший год Кролика перед зрителями выступили дети в соответствующих костюмах.Традиционно тамбовчане пробовали свои силы в разгадывании китайских загадок, получая за правильные ответы призы в виде редких сортов чая и иероглифов. Кроме того, добровольцы сыграли в игру «Часовая бомба», узнали о имеющейся в Пушкинской библиотеке литературе о Китае и писали двустишия на красной бумаге – соблюдая китайский новогодний обычай.После концертной программы все желающие посетили мастер-классы: по каллиграфии, кулинарии и китайским шахматам. Как отметили организаторы центра «Белый Слон», Чуньцзе стал стартовым мероприятием для целой серии похожих встреч на протяжении всего 2023 года.



