Тамбовчане познакомились с культурой Индии Комментариев: 0



В концертной программе приняли участие как индийские студенты ТГУ, так и творческие коллективы и артисты Тамбова. Они представили зрителям как русские песни о южной стране, так и чтение стихов Рабиндраната Тагора, а также песни и пляски Индии.



Само мероприятие совпало с традиционными празднествами в честь индийского бога Ганеши – считающегося покровителем в том числе и путешествий, и культуры. Поэтому организатор центра «Белый Слон» Дмитрий Кребс рассказал о собственном опыте путешествия в эту страну, о местном менталитете и реалиях. По его словам, в долинах рек Инд и Ганг родилась и выросла цивилизация, оказавшая огромное влияние на всё человечество:



- Примечательны индийская философия, духовные практики индийцев, а также их богатая история: в одном и том же регионе появлялись и исчезали в борьбе многочисленные царства. Сегодня мы все знакомы с буддизмом, понятиями «каста» и «раджа», видели болливудские фильмы – а ведь это только верхушка айсберга.



Коллектив Пушкинской библиотеки представил собственную коллекцию литературы о культуре и истории Индии. При этом на протяжении всего концерта ведущие проводили викторину, давая за правильные ответы ценные тематические призы.



Также посетители познакомились с представителями аутентичной школы йоги, а также с музыкальной группой, играющей на древних индийских инструментах. В конце концертной программы каждый гость мог попробовать национальные сладости Индии.



Как отметили организаторы «Намастэ, Бхарат!», Индия является одним из важнейших партнёров нашей страны и играет всё более значимую роль в международной повестке дня, а её древняя и богатейшая культура вызывает интерес до сих пор – поэтому центр «Белый слон» продолжит похожие мероприятия и в дальнейшем. 24 декабря в Тамбове в Пушкинской библиотеке прошёл день знакомства с Индией – «Намастэ, Бхарат!». Именно этим мероприятием центр «Белый Слон», развивающий дружбу и обмен опытом с азиатскими странами, открывает своё индийское направление.В концертной программе приняли участие как индийские студенты ТГУ, так и творческие коллективы и артисты Тамбова. Они представили зрителям как русские песни о южной стране, так и чтение стихов Рабиндраната Тагора, а также песни и пляски Индии.Само мероприятие совпало с традиционными празднествами в честь индийского бога Ганеши – считающегося покровителем в том числе и путешествий, и культуры. Поэтому организатор центра «Белый Слон» Дмитрий Кребс рассказал о собственном опыте путешествия в эту страну, о местном менталитете и реалиях. По его словам, в долинах рек Инд и Ганг родилась и выросла цивилизация, оказавшая огромное влияние на всё человечество:Коллектив Пушкинской библиотеки представил собственную коллекцию литературы о культуре и истории Индии. При этом на протяжении всего концерта ведущие проводили викторину, давая за правильные ответы ценные тематические призы.Также посетители познакомились с представителями аутентичной школы йоги, а также с музыкальной группой, играющей на древних индийских инструментах. В конце концертной программы каждый гость мог попробовать национальные сладости Индии.Как отметили организаторы «Намастэ, Бхарат!», Индия является одним из важнейших партнёров нашей страны и играет всё более значимую роль в международной повестке дня, а её древняя и богатейшая культура вызывает интерес до сих пор – поэтому центр «Белый слон» продолжит похожие мероприятия и в дальнейшем.



