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В библиотеке им. А.С. Пушкина пройдет вечер китайской поэзии
Сегодня, 09:33
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4 февраля в 15:00 Центр «Белый Слон», региональное отделение Общества российско-китайской дружбы и областная библиотека имени Пушкина приглашает всех любителей литературы и Востока на литературный вечер в честь сороковой годовщины со дня смерти китайского поэта и революционера Сяо Саня, известного в нашей стране под псевдонимом Эми Сяо.
Сяо Сань — знаковая фигура, он очень много сделал для сближения наших народов. Закончив Коммунистический университет трудящихся Востока в Москве, Эми Сяо много лет работал в советских изданиях редактором и переводчиком, знакомя советских читателей с китайской литературой, а китайских — с русской и советской. Участвовал в первом и втором съездах советских писателей. После Второй мировой войны был членом Всемирного Совета Мира от Китая.
На памятном вечере у всех собравшихся будет возможность познакомиться с биографией и творчеством поэта, послушать его стихи на русском и китайском языках. Возможно, это мероприятие станем первым в череде подобных вечеров, посвящённых изучению китайской литературы.
Место проведения литературного вечера — зал «Диалоги культур» на втором этаже библиотеки. 12+
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