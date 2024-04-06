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ФК «Спартак» из Тамбова стартовал в новом сезоне с поражения
7 апреля футбольная команда «Спартак» из Тамбова провела свой первый матч в турнире LEON Вторая лига Б. Под руководством нового главного тренера, Олега Смирнова, для которого это был дебютный матч в качестве главного тренера «красно-белых», команда уступила клубу «Космос» из Долгопрудного.
С самого начала матча в манеже СТЦ «Тамбов» инициатива осталась за гостями: к середине первого тайма «Космос» уже вел со счетом 2:0. В то же время игроки из Тамбова имели несколько опасных моментов, включая удар Вячеслава Пурака по перекладине.
Во втором тайме «Спартак» продолжал наступать, однако им не хватало чего-то для забития голов: то точности ударов, то удачи. Единственный гол был забит на 88-й минуте, когда Евгений Евгеньев реализовал пенальти, открыв счет для своей команды.
К сожалению, «красно-белые» не смогли сделать больше и в итоге проиграли со счетом 1:2. Следующий матч «Спартак» проведет 13 апреля в Рязани против местной команды с тем же названием.
Фото: t.me/fcspartak68
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