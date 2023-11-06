Тамбовская область проведёт День региона на выставке-форуме в Москве 0 В Тамбовской области активно готовятся к проведению Дня региона в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, запланированного на 24 декабря (0+). Об этом сообщил Максим Егоров.

ФК «Спартак» из Тамбова одержал победу в гостевом матче 0 Последний гостевой матч сезона для футболистов ФК «Спартак» Тамбов оказался успешным. Команда «красно-белых» сыграла против ФК «Рязань» на их поле. Болельщики из Тамбова также поддержали наших игроков, и на трибунах было много представителей города. Это произошло в выходной понедельник, 6 ноября.

В Тамбове мост через реку Жигалка планируют отремонтировать 0 Планируется провести реконструкцию моста через реку Жигалка, расположенного на улице Андреевской в Тамбове. Городской бюджет выделяет 4,9 миллиона рублей на инженерные изыскания и разработку проекта реконструкции данного сооружения. Итоговая стоимость выполнения работ будет определена в рамках

Беспечные автомобилисты и осенняя распутица мешают работе мусоровозов 0 Несмотря на заметное понижение температуры, осень становится активным сезоном для работников, занимающихся вывозом мусора. Этот период сопровождается увеличением объемов отходов, что связано с сезонной активностью. В осенний период люди обычно начинают проводить общие уборки в своих домах и на

Более шести тысяч родителей получают повышенную пенсию 0 Пенсионеры, которые ухаживают за несовершеннолетними детьми или детьми-студентами, обучающимися на очном отделении, имеют право на дополнительные выплаты к своей страховой пенсии. В Тамбовской области более шести тысяч пенсионеров воспользуются этой льготой, как сообщили в региональном отделении

В Тамбове школу № 35 планируют отремонтировать 0 В Тамбове до 30 июня 2025 года намечено провести капитальный ремонт комплекса зданий школы №35, расположенной на адресе Сенько, 10. Заказчиком данной инициативы выступает муниципальное учреждение под названием "Инвестиционно-строительный центр Тамбова "Инвестор". Выбор подрядчика будет осуществлен

В Тамбове определяют места, где запретят размещать торговые ларьки 0 В городе Тамбов прошло собрание с представителями бизнес-сообщества, на котором обсуждались предстоящие изменения в планировке некапитальных торговых объектов (НТО). В соответствии с законом, принятым в этом году в регионе, который регулирует размещение НТО, муниципалитеты обязаны обновить свои

Татаново отметило 375 лет со дня основания 0 Жители Татанова отпраздновали 375-летие своего родного села. Торжественное мероприятие прошло в местной школе.

Прокуратура проверит ремонт школы искусств в Инжавино 0 По поручению прокуратуры Тамбовской области, прокуратурой Инжавинского района была организована проверка соблюдения законодательства в рамках нацпроекта "Культура" при расходовании средств, выделенных на капитальный ремонт здания школы искусств.

В День народного единства под запретом продажа алкоголя 0 В Тамбовской области, в День народного единства, 4 ноября, будет введено временное ограничение на продажу алкогольных напитков, с целью уменьшения уровня алкоголизации среди населения и профилактики правонарушений. Однако стоит отметить, что данное ограничение не затрагивает бары, кафе и рестораны.

В Мичуринске выявили нарушения при благоустройстве общественных пространств 0 Прокуратура Мичуринска провела проверку, чтобы убедиться в соблюдении законодательства о закупках товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. В ходе проверки было установлено, что подрядная организация нарушила сроки выполнения текущего ремонта и благоустройства общественных территорий в городе

Прокуратура выявила нарушения в сфере дорожного движения 0 По заданию прокуратуры Тамбовской области были проведены проверки в Октябрьском и Советском районах города Тамбов в связи с информацией, представленной региональным телеканалом, касающейся нарушений, связанных с парковками около торговых центров.

АО «ТОСК» откликнулось на призыв поддержать солдат 0 Накануне Дня народного единства Глава Тамбовского правительства Максим Егоров, обратился к государственным и муниципальным служащим, а также ко всем жителям региона с призывом оказать поддержку военнослужащим, находящимся в зоне Специальной военной операции. АО «ТОСК» и его трудовой коллектив

Россельхозбанк повысил ставки по вкладам до 15% годовых 0 С 3 ноября Россельхозбанк увеличивает доходность по рублевым вкладам в рамках тарифного плана «Доходный». Теперь для новых вкладчиков доступна максимальная ставка в размере 15% годовых при размещении средств на 3 года. Она будет действовать при выборе опции выплаты процентов в конце срока вне

Прокуратурой восстановлены жилищные права граждан областного центра 0 В рамках проведенной прокуратурой Ленинского района г. Тамбова проверки соблюдения жилищного законодательства установлено, что постановлением администрации города Тамбова от апреля 2021 года дом 10 по ул. Ленинградской признан аварийным и подлежащим сносу. Срок отселения граждан, проживающих в

Россельхозбанк повышает доходность по накопительному счету «Моя копилка» до 13,5% 0 С 1 ноября Россельхозбанк повысил ставки по накопительным счетам в рамках тарифного плана «Моя копилка». Клиентам доступна доходность до 10,5% годовых по рублевым накопительным счетам, а с учетом процентной надбавки за траты по карте максимальная ставка составит 13,5%.

Дачники вновь жалуются на расчистку стариц Цны 0 Жителей дачных поселков Тамбовской области вновь беспокоит порядок проведения работ по очистке стариц Цны в Тамбове, из которой они черпают воду, - сообщает "Блокнот Тамбов". По их мнению, подрядчик не выполняет необходимые меры, такие как приобретение трубы с диаметром 225 мм для перекачки

Гражданские инициативы в условиях СВО обсудили в Тамбове 0 На заседании Общественной палаты Тамбовской области обсудили гражданские инициативы в условиях СВО.

В Тамбове хотят восстановить Дом Болховитянова 0 В 2025 году в Тамбове планируется восстановление исторического Дома Болховитянова, который находится на пересечении улиц Карла Маркса и Державинской. Эту новость распространила в социальных сетях Елена Бабикова, министр по топливно-энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству

В Тамбовской области задержали лиц, промышлявших подставными ДТП 0 В Тамбовской области была задержана группа из пяти человек, которых подозревают в совершении мошенничества, согласно информации, предоставленной региональным управлением Министерства внутренних дел.