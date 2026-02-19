Дело строителя «народной плотины» вновь возвращено в прокуратуру Комментариев: 0



Судебная история длится почти четыре года. Изначально Романова обвиняли по двум статьям — ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка деревьев») и ст. 257 УК РФ («Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов» в связи с незаконным строительством гидротехнического сооружения). После неоднократных возвратов материалов в прокуратуру в производстве осталось лишь дело, связанное с вырубкой американских клёнов при обустройстве «технологической перемычки» для подъезда строительной техники.



По одной из версий, сложности в рассмотрении дела могут быть связаны с разночтениями в оценке ущерба. МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения» ранее заявляло о сумме 520,24 тыс. руб., зафиксированной комиссией в акте. Вместе с тем в ходе процесса упоминалась и оценка в 4 млн руб. Защита Романова указывала на спорность методики расчёта: участки вырубки были отнесены к городским землям, однако применялись нормативы, действующие для лесного фонда. Кроме того, истец, по словам стороны защиты, не представил нормативный документ, подтверждающий расчёты.



Напомним, временную плотину возвели в мае 2022 года в районе парка «Дружба» и Пригородного леса. Прокуратура утверждала, что самовольное строительство повлекло массовую гибель рыбы и речной флоры. При этом часть местных жителей заявляла, что сооружение помогло удержать воду в Цне и предотвратить заболачивание. Уголовное дело в отношении Александра Романова, которого считают инициатором строительства так называемой «народной плотины» на реке Цна, вновь возвращено в прокуратуру для устранения недостатков, препятствующих рассмотрению в суде. Об этом сообщили источники издания «Вердикт». Решение принято на основании ст. 237 УПК РФ. Конкретные причины возврата официально не раскрываются.Судебная история длится почти четыре года. Изначально Романова обвиняли по двум статьям — ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка деревьев») и ст. 257 УК РФ («Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов» в связи с незаконным строительством гидротехнического сооружения). После неоднократных возвратов материалов в прокуратуру в производстве осталось лишь дело, связанное с вырубкой американских клёнов при обустройстве «технологической перемычки» для подъезда строительной техники.По одной из версий, сложности в рассмотрении дела могут быть связаны с разночтениями в оценке ущерба. МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения» ранее заявляло о сумме 520,24 тыс. руб., зафиксированной комиссией в акте. Вместе с тем в ходе процесса упоминалась и оценка в 4 млн руб. Защита Романова указывала на спорность методики расчёта: участки вырубки были отнесены к городским землям, однако применялись нормативы, действующие для лесного фонда. Кроме того, истец, по словам стороны защиты, не представил нормативный документ, подтверждающий расчёты.Напомним, временную плотину возвели в мае 2022 года в районе парка «Дружба» и Пригородного леса. Прокуратура утверждала, что самовольное строительство повлекло массовую гибель рыбы и речной флоры. При этом часть местных жителей заявляла, что сооружение помогло удержать воду в Цне и предотвратить заболачивание.



