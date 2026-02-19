|
Дело строителя «народной плотины» вновь возвращено в прокуратуру
Вчера, 15:03
Комментариев: 0
Версия для печати
Уголовное дело в отношении Александра Романова, которого считают инициатором строительства так называемой «народной плотины» на реке Цна, вновь возвращено в прокуратуру для устранения недостатков, препятствующих рассмотрению в суде. Об этом сообщили источники издания «Вердикт». Решение принято на основании ст. 237 УПК РФ. Конкретные причины возврата официально не раскрываются.
Судебная история длится почти четыре года. Изначально Романова обвиняли по двум статьям — ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка деревьев») и ст. 257 УК РФ («Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов» в связи с незаконным строительством гидротехнического сооружения). После неоднократных возвратов материалов в прокуратуру в производстве осталось лишь дело, связанное с вырубкой американских клёнов при обустройстве «технологической перемычки» для подъезда строительной техники.
По одной из версий, сложности в рассмотрении дела могут быть связаны с разночтениями в оценке ущерба. МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения» ранее заявляло о сумме 520,24 тыс. руб., зафиксированной комиссией в акте. Вместе с тем в ходе процесса упоминалась и оценка в 4 млн руб. Защита Романова указывала на спорность методики расчёта: участки вырубки были отнесены к городским землям, однако применялись нормативы, действующие для лесного фонда. Кроме того, истец, по словам стороны защиты, не представил нормативный документ, подтверждающий расчёты.
Напомним, временную плотину возвели в мае 2022 года в районе парка «Дружба» и Пригородного леса. Прокуратура утверждала, что самовольное строительство повлекло массовую гибель рыбы и речной флоры. При этом часть местных жителей заявляла, что сооружение помогло удержать воду в Цне и предотвратить заболачивание.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.