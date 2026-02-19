Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Из Мичуринска на Купянское направление отправили гуманитарный груз к 23 февраля

В Мичуринске почтили память воинов-афганцев в честь 37-й годовщины вывода советских войск из Афганистана

В Мичуринске школьники встретились с участником СВО в преддверии Дня Тамбовских героев

В Мичуринске прошёл урок мужества с участием кавалера ордена Мужества

В мичуринской школе возобновили встречи ветеранов и участников СВО с учащимися

В посёлке Трегуляй закрылся единственный магазин: жители просят помощи у властей

37-я годовщина вывода советских войск из Афганистана

Скончалась директор Юридического института ТГТУ Елена Евгеньевна Орлова

В Тригуляе вновь обострилась многолетняя проблема с электроснабжением

С наступающим Новым годом!

В Мичуринске почтили память участников боевых действий в годовщину ввода войск в Афганистан

Мичуринские ветераны приняли участие в шествии добровольческих движений

Дело строителя «народной плотины» вновь возвращено в прокуратуру

Уголовное дело в отношении Александра Романова, которого считают инициатором строительства так называемой «народной плотины» на реке Цна, вновь возвращено в прокуратуру для устранения недостатков, препятствующих рассмотрению в суде. Об этом сообщили источники издания «Вердикт». Решение принято на основании ст. 237 УПК РФ. Конкретные причины возврата официально не раскрываются.

Судебная история длится почти четыре года. Изначально Романова обвиняли по двум статьям — ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка деревьев») и ст. 257 УК РФ («Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов» в связи с незаконным строительством гидротехнического сооружения). После неоднократных возвратов материалов в прокуратуру в производстве осталось лишь дело, связанное с вырубкой американских клёнов при обустройстве «технологической перемычки» для подъезда строительной техники.

По одной из версий, сложности в рассмотрении дела могут быть связаны с разночтениями в оценке ущерба. МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения» ранее заявляло о сумме 520,24 тыс. руб., зафиксированной комиссией в акте. Вместе с тем в ходе процесса упоминалась и оценка в 4 млн руб. Защита Романова указывала на спорность методики расчёта: участки вырубки были отнесены к городским землям, однако применялись нормативы, действующие для лесного фонда. Кроме того, истец, по словам стороны защиты, не представил нормативный документ, подтверждающий расчёты.

Напомним, временную плотину возвели в мае 2022 года в районе парка «Дружба» и Пригородного леса. Прокуратура утверждала, что самовольное строительство повлекло массовую гибель рыбы и речной флоры. При этом часть местных жителей заявляла, что сооружение помогло удержать воду в Цне и предотвратить заболачивание.
В Тамбове после обрушения здания XIX века возбуждено уголовное дело

Вчера, 19:07
0
В Тамбове возбуждено уголовное дело по факту обрушения кровли и части фасада нежилого здания на улице Коммунальной, 26. Инцидент произошёл 20 февраля 2026 года. Пострадавших нет. Здание является объектом культурного наследия регионального значения и относится к памятникам архитектуры XIX века. По

Дело строителя «народной плотины» вновь возвращено в прокуратуру

Вчера, 15:03
0
Уголовное дело в отношении Александра Романова, которого считают инициатором строительства так называемой «народной плотины» на реке Цна, вновь возвращено в прокуратуру для устранения недостатков, препятствующих рассмотрению в суде. Об этом сообщили источники издания «Вердикт». Решение принято на

Искусственный интеллект по-тамбовски: в Державинском обсудили, как технологии меняют регион

Вчера, 12:00
0
В ТГУ имени Г.Р. Державина в рамках конференции «Саяпинские чтения» развернулась живая дискуссия о будущем искусственного интеллекта в Тамбовской области. Разговор получился не академическим — с конкретикой, спорами и амбициозными планами. И.о. декана факультета информационных технологий и

В Тамбове началось строительство нового корпуса «Электроприбора»: появится 600 рабочих мест

Вчера, 10:20
0
В Тамбове дан старт строительству нового производственного корпуса завода «Электроприбор». В церемонии принял участие глава региона Евгений Первышов. Новый объект станет частью инвестиционного проекта по расширению производства авиаприборов для гражданских самолётов. Мощности предприятия

В Тамбовской области обсуждают закон о запрете склонения к абортам

19 февраля 2026
0
В Тамбовской области начата независимая антикоррупционная экспертиза законопроекта «О запрете и профилактике склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Тамбовской области». Документ подготовлен в рамках государственной политики, направленной на сокращение числа абортов и

Из Мичуринска на Купянское направление отправили гуманитарный груз к 23 февраля

19 февраля 2026
0
Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций» продолжает работу по сбору и отправке гуманитарной помощи военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции. Накануне Дня

Апелляция отменила взыскание 18,6 млн руб. с «Сабуровского комбината хлебопродуктов»

19 февраля 2026
0
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции о взыскании с ООО «Сабуровский комбинат хлебопродуктов» 18,6 млн руб. в пользу страховой компании «РСХБ страхование». Об этом сообщили в пресс-службе агрохолдинга «Агрополис "Сабурово"», в структуру которого входит

На ремонт дороги через Сосновку и Староюрьево направят 624 млн рублей

19 февраля 2026
0
Казённое учреждение «Тамбовавтодор» объявило конкурс на ремонт автомобильной дороги «Тамбов — Шацк» — Сосновка — Староюрьево — Первомайский — 2-е Левые Ламки — Вырубово — Дмитриевка. Начальная цена контракта составляет 624,4 млн руб. Финансирование предусмотрено за счёт средств областного бюджета,

В Тамбовском округе вандалы повредили водосброс пруда Криуша

18 февраля 2026
0
В Тамбовском округе зафиксирован акт вандализма на водосбросном сооружении пруда Криуша, расположенного недалеко от села Козьмодемьяновка. Повреждение обнаружили специалисты «Тамбовского водного хозяйства» во время планового предпаводкового обследования гидротехнических сооружений. Как сообщил

В Тамбовской области в 2026 году капитально отремонтируют 134 дома

18 февраля 2026
0
В Тамбовской области в 2026 году планируется провести капитальный ремонт 134 многоквартирных домов. Как сообщил в своём телеграм-канале заместитель главы региона Евгений Зименко, программа будет расширена на 11,6% по сравнению с прошлым годом и охватит МКД в 17 муниципалитетах. В общей сложности

Росприроднадзор требует с «РКС-Тамбов» более 409 млн руб. за ущерб реке Цна

18 февраля 2026
0
Центрально-Чернозёмное межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к ООО «РКС-Тамбов» о возмещении вреда, причинённого водному объекту. Сумма требований превышает 409 млн руб. Иск поступил в суд 10 февраля, однако пока оставлен без движения.

В Мичуринске почтили память воинов-афганцев в честь 37-й годовщины вывода советских войск из Афганистана

18 февраля 2026
0
В Мичуринске прошли торжественные мероприятия, посвящённые 37-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Памятную дату отметили по инициативе местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций».

Тамбовская область вышла на второе место в России по производству муки

17 февраля 2026
0
Тамбовская область по итогам 2025 года заняла второе место в стране и первое в Центральном федеральном округе по объёмам производства муки. Об этом свидетельствуют данные Росстата. По информации регионального министерства сельского хозяйства, в прошлом году в области произведено более 666 тыс.

Бастрыкин потребовал доклад по делу о протекающей крыше в селе Донское

17 февраля 2026
0
История с проблемным домом на улице Молодёжной в селе Донском дошла до федерального уровня. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования по факту ненадлежащего содержания многоквартирного дома. Как сообщили в СУ СК России по Тамбовской области, в СМИ и

В Тамбовском областном суде проводили в почётную отставку двух судей

17 февраля 2026
0
В Тамбовском областном суде состоялись торжественные проводы в почётную отставку заместителя председателя суда Наталии Босси и судьи Александра Горелика. Их полномочия прекращаются 19 февраля 2026 года на основании личных заявлений об отставке в соответствии с законом РФ «О статусе судей в

Власти Тамбовской области заявили, что усилили контроль за уборкой льда и снега

17 февраля 2026
0
Резкое похолодание после кратковременной оттепели превратило дороги и тротуары Тамбовской области в каток. Ситуацию обсудили на оперативном совещании в правительстве региона, где прозвучали конкретные поручения по обеспечению безопасности жителей. Как сообщил исполняющий обязанности министра

В Котовске замглавврача отправили под домашний арест после гибели рабочего

16 февраля 2026
0
В Тамбовской области суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста заместителю главного врача клинической больницы города Котовска. Она подозревается в халатности, повлёкшей гибель человека. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Тамбовской области. Уголовное дело возбуждено

В администрации Тамбовского округа назначен новый управляющий делами

16 февраля 2026
0
Исполняющий обязанности главы Тамбовского муниципального округа Александр Орионов назначил Татьяну Загузову управляющей делами администрации. Об этом «ПроТамбову» сообщила сама Татьяна Загузова. Согласно информации, размещённой на официальном сайте администрации, управляющий делами курирует

В Мичуринске школьники встретились с участником СВО в преддверии Дня Тамбовских героев

16 февраля 2026
0
В преддверии Дня Тамбовских героев в школе № 1 г. Мичуринска прошла встреча одиннадцатиклассников с участником специальной военной операции, членом Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных

В Тамбове планируют создать государственную управляющую компанию

16 февраля 2026
0
В Тамбове может появиться государственная управляющая компания, которая будет заниматься содержанием многоквартирного жилого фонда. Об этом, как сообщает деловое издание «Вердикт», заявил глава Тамбовской области Евгений Первышов на оперативном совещании в Правительстве региона. По словам

В Моршанске фирму оштрафовали на 500 тыс. рублей за взятку чиновнику

15 февраля 2026
0
Прокуратура города Моршанска завершила проверку соблюдения антикоррупционного законодательства, по итогам которой вскрыт факт передачи взятки должностному лицу местной администрации. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области, установлено, что руководитель одной из коммерческих
