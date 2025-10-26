|
Суд по делу строителя «народной плотины» продолжается: защита оспаривает расчёт ущерба
Вчера, 18:10
В Тамбове состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении Александра Романова, строителя знаменитой «народной плотины» на реке Цна. Как сообщает «Вердикт», рассматривается эпизод, связанный с незаконной рубкой деревьев при строительстве временной перемычки для техники.
Потерпевшую сторону представлял и.о. директора МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения» Игорь Шведов, оценивший ущерб городу в 520 тысяч рублей. Однако ранее в материалах дела фигурировала сумма в 4 миллиона рублей, что вызвало вопросы даже у прокуратуры. Пояснить разницу Шведов не смог.
Кроме того, как выяснилось в суде, при расчёте ущерба применялись нормы, предназначенные для лесных земель, хотя речь идёт о городских территориях. На уточняющие вопросы адвокатов, какими документами подтверждается такой порядок оценки, представитель мэрии ответить не смог.
Защита намерена попросить вернуть дело прокурору из-за допущенных противоречий. Следующее заседание назначено на 10 ноября.
Напомним, «народную плотину» возвели в мае 2022 года в районе парка «Дружба». Тогда группа активистов во главе с Александром Романовым попыталась спасти реку Цна от обмеления. Однако в отношении строителя возбудили уголовное дело — по версии следствия, его действия повлекли экологический ущерб. Местные жители, напротив, считают, что именно эта самодельная перемычка помогла реке восстановиться.
