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В Тамбовской области капитально отремонтируют 16 медучреждений в 2025 году
Сегодня, 10:35
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В 2025 году в Тамбовской области продолжится масштабная работа по обновлению объектов здравоохранения. В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» и федерального нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» капитальный ремонт пройдёт сразу в 16 медицинских учреждениях.
Как уточнили в региональном министерстве здравоохранения, большая часть работ началась ещё в 2024 году, и завершение намечено на текущий год. Это касается, в частности, стационаров и отделений в Инжавинке, Жердевке, Котовске, а также в больницах Сосновского, Мордово, Уметского, Сампурского, Староюрьевского, Токаревского, Никифоровского округов и города Уварово.
С начала 2025 года стартовали ремонтные работы в терапевтическом корпусе Рассказовской ЦРБ и фельдшерско-акушерском пункте в селе Энгуразовка Уваровского округа. Завершение запланировано на декабрь.
Кроме того, в перечень попали стационар и поликлиническое отделение Первомайской центральной районной больницы, требующие комплексного обновления.
Работы охватывают не только внутренние помещения и инженерные коммуникации, но и благоустройство прилегающих территорий. При этом особое внимание уделяется созданию комфортных условий как для пациентов, так и для медперсонала.
Эти меры направлены на повышение доступности и качества медицинской помощи, особенно в отдалённых и сельских районах области. Обновлённая инфраструктура первичного звена станет важной основой для реализации задач по увеличению продолжительности активной жизни, поставленных в рамках нацпроекта.
Фото: Алексей Бучнев ТОП 68
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