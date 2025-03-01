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Три медучреждения Тамбова прошли обучение по системе «Стимул»

Сегодня, 07:49
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Три медучреждения Тамбова прошли обучение по системе «Стимул»Три медицинских учреждения Тамбовской области получили сертификаты московских экспертов, подтвердившие успешное обучение и улучшение условий для пациентов по системе «Стимул». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

На встрече министра здравоохранения Екатерины Юньковой с экспертами Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения обсуждались вопросы повышения качества медицинского обслуживания. Специалисты из Москвы работали с персоналом учреждений, помогая улучшить приём пациентов, взаимодействие с ними и качество оказания медицинской помощи.

Обучение по новой системе управления и оценки потребностей пациентов прошли Тамбовская областная клиническая больница им. В. Д. Бабенко, Городская клиническая больница № 3 им. И. С. Долгушина и Тамбовская психиатрическая клиническая больница.

Система «Стимул», разработанная Минздравом РФ, помогает медицинским организациям лучше понимать потребности пациентов, выстраивать эффективную коммуникацию и повышать качество обслуживания. Внедрение новых стандартов позволило снизить количество жалоб, а для самих медработников – улучшить условия труда и снизить риск профессионального выгорания.

Фото: ГКБ № 3 им.И.С.Долгушина г.Тамбова
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