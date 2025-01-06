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В селе Дуплято-Маслово завершили строительство медицинского центра
Сегодня, 11:41
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В селе Дуплято-Маслово Знаменского округа завершено строительство современного центра врача общей практики. Медицинское учреждение возведено в рамках программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение».
Работы начались в апреле прошлого года после заключения контракта с подрядной организацией. К концу декабря строители завершили все монтажные и отделочные работы.
— Выполнены монтаж и отделка здания, включая фундамент, стены, кровлю и фасад. Внутри установлены кондиционеры, завершена отделка помещений, проложены сети газо-, водо-, электроснабжения и канализации. Обустроены стоянка, наружное освещение, установлены малые архитектурные формы и противопожарное оборудование. Проведены пусконаладочные работы, — отметил врио заместителя главы региона Евгений Зименко.
В одноэтажном здании площадью 400 квадратных метров оборудованы кабинеты врача общей практики, процедурный и прививочный кабинеты, смотровая комната и дневной стационар.
Центр начнет принимать пациентов после проверки областного Мингосжилстройтехнадзора и получения медицинской лицензии.
Фото: правительство Тамбовской области
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