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Вместо больницы в Тулиновке открыли Центр врача общей практики
Вчера, 11:01
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На днях в Тулиновке в Тамбовском районе торжественно с участием Главы Тамбовской области Максима Егорова был открыт Центр врача общей практики, который будет обслуживать почти 2 тысячи местных жителей. Прием здесь будут ежедневно вести врач и две медсестры.
Однако местные жители не так радостно восприняли это событие, поскольку открытию центра предшествовала долгая борьба сельчан за сохранение в центре села больницы. У больницы была своя территория, были кабинеты разных специалистов, лаборатория, число коек в больнице достигло 25, был стоматологический кабинет.
Некоторое время назад здание лечебного учреждения оказалось в поле зрения Тамбовской Епархии, которая активно лоббировала идею передачи здания. Местные жители выступали против этих притязаний, писали коллективные обращения, проводили сходы.
«Многие устали бороться. Некоторые даже продали свои дома и уехали отсюда. Вот до такой степени идёт всё, это же чисто принуждение. Прокуратура молчит. Почти тысяча человек подписали — никто эту тысячу не услышал. А в новом кабинете всё урезано», - приводит слова местного жителя издание «ПРАВО68».
Фото – Павел Васильев
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