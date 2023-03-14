Совещание по полевым работам: Россельхозбанк выдал тамбовским аграриям 1,2 млрд рублей 0 Готовность к проведению весенних полевых работ обсудили аграрии на региональном совещании. В мероприятии приняли участие представители органов власти, главы районов, руководители и специалисты хозяйств, кредитных организаций, а также представители сельскохозяйственной науки России и области.

Прокуратурой пресечены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в социальном учреждении 0 Прокуратурой Сосновского района проведена проверка соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии в ТОГБСУ СОН «Сосновский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Вместо больницы в Тулиновке открыли Центр врача общей практики 0 На днях в Тулиновке в Тамбовском районе торжественно с участием Главы Тамбовской области Максима Егорова был открыт Центр врача общей практики, который будет обслуживать почти 2 тысячи местных жителей. Прием здесь будут ежедневно вести врач и две медсестры.

Вода начала уходить с Полынковского кладбища 0 Резкое потепление, сопровождаемое ливнем в выходные дни, принесло заботы не только живым, но и родственникам усопших. В результате паводка была серьезным образом подтоплена восточная часть Полынковского кладбища, которая является новым участком для захоронений.

Тамбовская область и Республика Калмыкия будут сотрудничать в сфере туризма 0 В рамках деловой программы международной туристической выставки «Интурмаркет» между министерством культуры и туризма Республики Калмыкия и министерством туризма и молодежной политики Тамбовской области было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туристической отрасли.

Благодаря вмешательству прокуратуры увеличена стоимость питания обучающихся 0 Прокуратура Октябрьского района г. Тамбова провела проверку исполнения законодательства при организации питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях города.

Озимые культуры на полях Тамбовской области находятся в хорошем состоянии 0 В Тамбовской области было посеяно 378 тысяч гектаров озимых культур. На сегодняшний день 76 процентов из них находятся в хорошем состоянии. Об этом доложила на еженедельном оперативном совещании у Главы области Максима Егорова исполняющая обязанности заместителя Главы региона - министра сельского

Тамбовские отели вошли в число финалистов премии Russian Hospitality Awards 2022 0 Отели, расположенные в Тамбовской области стали финалистами ежегодной премии Russian Hospitality Awards 2022. Речь идет о Парке-отеле PLES (Тамбов) и «Гостиный двор» (Мичуринск). Последний отель оказался в номинации «Лучший мини-отель 2022».

В отдельных местах области складывается сложная паводковая ситуация 0 В Тамбовской области из-за быстрого таяния снега сразу в нескольких районах начался паводок, а также имеются факты подтопления в городе Тамбове. В частности, были затоплены отдельные улицы в северной части Тамбова, а также в районе реки Цна. В связи с этим создан оперативный штаб по контролю за

Прокуратура добилась отмены условного осуждения нетрезвому водителю 0 Приговором Кирсановского районного суда 39-летний житель района признан виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ за управление автомобилем в состоянии опьянения, имея судимость за совершение аналогичного преступления. Суд назначил мужчине наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно с лишением

В Тамбовской области прогнозируют шквалистый ветер 0 Сегодня в Тамбовской области прогнозируется шквалистый ветер, порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, - об этом сообщило региональное МЧС.

Новые горожане жалуются на проблемы после расширения Тамбова 0 Прошло всего лишь три месяца после расширения Тамбова за счет сельских территорий, а у новых горожан возникает все больше и больше новых проблем. В частности, вначале года произошел массовый сбой в очередях в детсады. Родители, чьи дети стояли в очереди на зачисление в детсады, получили с портала

В Тамбовской области мусор будет убирать новая техника 0 В Тамбовской области закупили новую технику для уборки и вывоза мусора. Как сообщает региональный мусорный оператор АО "Тамбовская сетевая компания", парк техники пополнился двумя новыми ломовозами и четырьмя мультилифтами. Ломовозы чаще всего используются для уборки несанкционированных свалок,

В Тамбовской области продолжается работа по обследованию лесополос 0 В регионе продолжается работа по обследованию и учету мелиоративных защитных лесных насаждений – лесополос. Данная работа началась в 2021 году. По информации регионального министерства сельского хозяйства, обследование лесополос планируется полностью завершить до июля 2023 года.

До 2030 года в Уметском районе хотят построить пять заводов 0 Глава Уметского района анонсировал, что до 2030 года в районе планируют построить пять перерабатывающих производств, в том числе заводы и цеха по производству крупяных изделий, ржаной муки и подсолнечного масла, крахмала, переработке плодово-ягодной продукции.

«Что изменит на селе преобразование районов в округа?» — задаются вопросом жители области 0 В районах Тамбовской области проходят общественные обсуждения преобразования районов в округа с последующей ликвидацией сельских советов. Несмотря на пассивность населения сельской местности в политических вопросах, некоторые жители высказываются скептически по поводу возможных перспектив, ведь по

В Тамбове на полгода перекроют въезд в гаражный кооператив «Ветеран-3» 0 С 13 марта по 13 сентября будет перекрыт въезд в гаражный кооператив «Ветеран-3», которые располагается в районе Рассказовского шоссе это связано с ремонтными работами на канализационном коллекторе.

По протесту прокуратуры отменено постановление вынесенное сотрудником ДПС по делу о правонарушении 0 Прокуратура Ржаксинского района провела проверку по обращению местного жителя по вопросу нарушения законодательства об административных правонарушениях.

В школы региона поступает новое компьютерное оборудование 0 На днях в филиал Ржаксинской школы №1 имени Героя Н.М. Фролова в селе Большая Ржакса поступило новое компьютерное оборудование. В 2023 году по федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» новое компьютерное оборудование появится в сорока школах региона.