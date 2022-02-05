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Жители ул. 1-я Полковая: «До сих пор никто ничего не решает, одни отписки»
Вчера, 11:05
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Жители ул. 1-я Полковая в городе Тамбове продолжаются добиваться от властей защиты их прав и законных интересов в связи с точечным строительством на Подвойского, 6А. Ранее на месте стройки был детский сад, который снесли под жилой дом.
Как сообщают местные жители, ни на одно поданную ими жалобу нет конкретного ответа, а они обращались в адрес Максима Косенкова, Максима Егорова, в прокуратуру и другие инстанции.
«Писали письмо на врио губернатора Максима Егорова в ноябре, это обращение перенаправили к Арсену Габуеву. До сих пор никто ничего не решает, одни отписки. Я звонила, мне говорили в духе: «Мы разослали по инстанциям», на этом все», – приводит слова местной жительницы портал «ПРАВО68».
По словам тамбовчан их лишили не только зеленой зоны, проложив под окнами подъездную дорогу к учреждениям и стройплощадке, но также вызывает вопросы законность строительства дома.
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