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В Ржаксинскую больницу за два года поступили 4 автомобиля
Ржаксинская центральная районная больница в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Тамбовской области на 2021-2025 годы" за последние два года приобрела четыре санитарных автомобиля, которые обошлись бюджету в приблизительно 4 миллиона рублей.
Эти автомобили были переданы на службу участковой поликлинике и медицинским подразделениям центров общей врачебной практики Ржаксинского округа. Они активно задействованы как в самом посёлке Ржакса, так и в других населённых пунктах округа.
По словам главного врача Ржаксинской ЦРБ Рамазана Ашурбекова, санитарные автомобили используются для оказания помощи медицинским работникам, которые выезжают к пациентам на дому. Они быстро и эффективно доставляют лекарственные препараты, а также транспортируют биологические материалы для лабораторных исследований. Кроме того, эти автомобили применяются для перевозки пациентов в структурные подразделения центральной районной больницы.
Фото: архив Ржаксинской ЦРБ
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Ржаксинская центральная районная больница в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Тамбовской области на 2021-2025 годы" за последние два года приобрела четыре санитарных автомобиля, которые обошлись бюджету в приблизительно 4 миллиона рублей.
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