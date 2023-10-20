В Тамбовской области устанавливаются ночные заморозки 0 Согласно информации от Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на воскресенье, 22 октября, в Тамбове была облачная погода без значительных осадков. В ночное и утреннее время будет туман. Ветер будет слабым ночью и днем начнет дуть с юго-востока со скоростью 5-10 м/с.

В Ржаксинскую больницу за два года поступили 4 автомобиля 0 Ржаксинская центральная районная больница в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Тамбовской области на 2021-2025 годы" за последние два года приобрела четыре санитарных автомобиля, которые обошлись бюджету в приблизительно 4 миллиона рублей.

В Росреестре напомнили об охране наименований географических объектов 0 Сотрудники Управления Росреестра по Тамбовской области напомнили жителям региона о необходимости соблюдения Федерального закона "О наименованиях географических объектов", который устанавливает обязанность регистрации и учета всех наименований, присваиваемых географическим объектам или их

В Тамбове провели круглый стол по теме неприятных запахов от производственных предприятий 0 В городе Тамбове прошел круглый стол по проблеме неприятных запахов, возникающих вблизи промышленных объектов. Особое внимание общественности и органов власти, занимающихся экологией, было уделено предприятиям агропромышленного сектора. Здесь особенно заметны запахи, так как животноводство,

Недвижимость оборонных заводов в Тамбове попробуют продать за 641,4 млн рублей 0 На предстоящих аукционах будет продано недвижимое имущество, которое не используется в производственных процессах, принадлежащее тамбовским оборонным заводам "Ревтруд" и "Октябрь", а также реорганизованному НИИ "Эфир", который входит в состав воронежского концерна "Созвездие", - сообщает

В центре Тамбова после пожара найдено тело 43-летнего мужчины 0 В процессе тушения пожара, который произошел в нежилом здании на улице Советской, недалеко от дома № 93 в Тамбове, обнаружено тело 43-летнего мужчины. Согласно информации, полученной от следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области, еще один пострадавший

Двое глав КФХ осуждены за мошенничество с получением субсидий 0 Ленинский районный суд Тамбова объявил Артура Тамояна и Кярама Фаразяна виновными в совершении мошенничества согласно части 4 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации, связанного с получением субсидии для грантовой поддержки семейной животноводческой фермы. Суд вынес приговор, в

Сорваны сроки реализации программы «Дорога к дому» 0 Региональная программа «Дорога к дому» стартовала в Тамбовской области в 2023 году, являясь своего рода продолжением неудачной программы «Дворы Тамбовщины» в Тамбове, которая была омрачена целым рядом скандалов.

Тамбов за год лишился 3 тысяч деревьев 0 В Тамбове за 2023 год спилили около 3000 деревьев, все они были признаны больными или аварийными. Помимо проделанной работы, дирекции благоустройства и озеленения предстоит ликвидировать ещё 950 таких деревьев. К концу года общая цифра спиленных деревьев составит 3800, что больше показателей

В Тамбове открылось новое здание налоговой службы 0 Сегодня, 20 октября, в городе Тамбов открылось совершенно новое здание налоговой службы, теперь расположенное на севере города, по адресу Школьный проезд. Это внушительное административное сооружение состоит из шести этажей и имеет общую площадь свыше 5,9 тысяч квадратных метров.

В Тамбове уволили руководителя МУПа 0 Руководитель муниципального предприятия "Цнинский хозяйственный центр" Сергей Шаронин, был снят с поста по решению мэра Тамбова Максима Косенкова. Это предприятие обеспечивает водоснабжение населенных пунктов Бокино и Строителя, которые недавно вошли в состав города.

Прокуратура выявила нарушения в рамках начала отопительного сезона 0 В деятельности администрации города Тамбова и МУП "Тамбовтеплосервис" обнаружены прокуратурой нарушения.

Деятельность мичуринского отделения «РСВА» отмечена благодарностью воинской части 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» вот уже более двух десятилетий занимается военно-патриотической работой, сотрудничая со всеми структурами г. Мичуринска и Мичуринского МО.

В трёх округах области установлен карантин по бешенству животных 0 Карантин в связи с бешенством животных был установлен в трех округах Тамбовской области, а именно в Уваровском, Жердевском и Рассказовском округах. Зона включает в себя деревню Кузнецовка в Жердевском округе, село Верхнее Чуево в Уваровском округе и посёлок железнодорожной станции Рассказово в

В Тамбовской области стабилизировалась стоимость дизельного топлива 0 Одной из главных целей уборочной кампании 2023 года заключалась в обеспечении бесперебойного снабжения топливно-смазочными материалами (ГСМ) по доступным ценам. В текущем году несколько регионов России, включая Тамбовскую область, столкнулись с проблемой дефицита ГСМ.

Озвучены размеры штрафов за склонение к искусственному прерыванию беременности 0 Правительство Тамбовской области опубликовало некоторые аспекты предложенного законопроекта, который нацелен на ограничение практики искусственных абортов на территории региона. Один из ключевых элементов законопроекта - это определение санкций, которые будут применяться в случае нарушения этого

По областной программе социальной газификации подали более 10 тысяч заявок 0 По оценке федеральных органов, Тамбовская область входит в список десяти ведущих регионов, где процесс газификации активно продвигается вперед.

Тамбов расторгает концессию с ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО» 0 По результатам рабочего совещания, прошедшего 17 октября в администрации города Тамбова, было принято решение о начале процедуры расторжения концессионного соглашения в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения с компанией "Компьюлинк Инфраструктура ТО", которая действовала в посёлке Строитель.

В Тамбовской области хотят запретить склонение к абортам 0 Глава Тамбовской области Максим Егоров представил законопроект «О запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Тамбовской области» для рассмотрения в Тамбовской областной Думе.

Более 300 жителей области досрочно вышли на пенсию 0 Женщины со стажем от 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет могут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста. В текущем году в Тамбовской области эту возможность воспользовались 326 человек - 267 мужчин и 59 женщин. Эту информацию предоставили в региональном