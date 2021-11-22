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Две больницы в Тамбовской области получили новые санитарные автомобили
22 ноября 2021
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Лечебные учреждения Тамбовской области продолжают получать санитарный транспорт. Новые машины поступили в автопарк Уваровской и Тамбовской центральных районных больниц.
Уваровская ЦРБ получила два санитарных автомобиля по проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Как пояснили в медучреждении, автомобили будут использоваться для обслуживания вызовов и оказания неотложной медицинской помощи, доставки лекарственных препаратов до пациентов, получающих лечение от новой коронавирусной инфекции на дому, перевозки биологических материалов для исследований.
По программе модернизации первичного звена здравоохранения в Тамбовскую ЦРБ поступило пять автомобилей «Нива».
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