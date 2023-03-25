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Маршрут «От Зои Космодемьянской до Родины-матери» начинается в Тамбове
Сегодня, 10:04
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Проследить за историей 2-й гвардейской армии, которая разгромила немецко-фашистскую группировку войск под Сталинградом, можно, пройдя по военно-патриотическому маршруту «От Зои Космодемьянской до Родины-матери: дорогами 2-й гвардейской армии прорыва». Маршрут из Тамбова в Волгоград займёт 4 дня.
Маршрут начинается с обзорной экскурсии «Тамбов патриотический». Одна из первых остановок — танк Т-34 «Тамбовский колхозник», прошедший с боями от Сталинграда до Винницы. Он установлен в честь одноименной танковой колонны, средства на которую собрали аграрии Тамбовщины во время Великой Отечественной войны.
Далее маршрут проходит через Музейно-выставочный центр региона, Соборную площадь областного центра, мемориал «Вечный огонь», сквер у памятника Зое Космодемьянской, первой женщине удостоенной звания Героя Советского Союза.
Следующий пункт назначения — Волгоград и Набережная героев. Сама набережная носит имя 62-й Армии, бойцы которой самоотверженно защищали город во время Сталинградской битвы.
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