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В двух школьных столовых Тамбова выявлены нарушения СанПиН
Сегодня, 07:57
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Прокуратура выявила нарушения СанПиН в двух школьных столовых. В частности, в 24-й школе обнаружены сразу несколько серьезных, с точки зрения прокуратуры, нарушения: овощи хранились на полу, отсутствовали москитные сетки на окнах и дверных проёмов столовой.
Сотрудники прокуратуры выявили нарушения и в школе № 31, там в холодильнике столовой не было обязательной маркировки для раздельного хранения продуктов питания. По каждому факту приняты меры прокурорского реагирования.
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