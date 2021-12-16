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Сотрудники ТВРЗ требуют работы и улучшения условий труда
Сегодня, 09:34
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На Тамбовском вагонно-ремонтном заводе сложилась непростая ситуация. С начала месяца многие сотрудники ТВРЗ перешли на 4-дневную рабочую неделю и сокращённый рабочий день (6 часов). Хотя еще осенью не было серьезных проблем с объемами работ.
– Отсутствуют заказы на ремонт вагонов, ситуация продолжается уже не первый год. В 2019 году, например, сидели месяц без работы. Позднее похожая ситуация повторялась. Вот сотрудники из цеха подготовки вагонов месяц сидели без содержания, их попросили так написать. У людей один выход – увольнение, ведь семьи надо как-то кормить, – поделился с корреспондентом портала «ПРАВО68» слесарь завода Александр Конкин.
По словам сотрудников ТВРЗ, руководство говорит, что ситуация осложняется пандемией – сократились пассажирские перевозки, но вагоны все равно нужно ремонтировать.
Среди проблем рабочие отмечают: низкую заработную плату, тяжелые условия труда. По словам сотрудников ТВРЗ, зарплата работников сократилось в районе 50%, кто-то получает на уровне минимальной оплаты труда.
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