|
В Тамбове прошел автопробег в поддержку спецоперации
Сегодня, 08:54
Комментариев: 0
Версия для печати
Вчера в Тамбове по ул. Мичуринская, Советская, Интернациональная прошел автопробег в поддержку армии, проводимый по инициативе врио главы администрации Тамбовской области.
Первый автопробег состоялся 7 марта. Участник акции заявили о своей поддержке спецоперации на Украине.
Фото: Павел Васильев
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.