Музейная комната «Боевой славы» в г. Мичуринске пополнилась новыми экспонатами боевого стрелкового оружия 0 Время неумолимо идет вперед, но вместе с тем оно не властно над памятью народа. Школьники в настоящее время мало знают о подвигах героев интернациональных войн и военных конфликтах. Возникает постоянная необходимость приблизить немеркнущие подвиги народа, примеры гражданского долга к сознанию,

Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины после падения дерева 0 Следственные органы по результатам экспертизы по факту гибели пенсионерки от упавшего дерева в Ахлебиновской роще приняли решение возбудить уголовное дело по статье – «халатность».

В строящейся школе произошел очередной пожар 0 Вчера в Тамбове на улице Агапкина произошел очередной пожар в строящейся школе. Чёрный едкий дым поднимался высоко, площадь возгорания составила в районе 10 квадратных метров. По информации МЧС, произошло возгорание рубероида.

В Пичаевском районе убит руководитель ГК АСБ Юрий Хохлов 0 Сегодня с утра в Пичаевском районе Тамбовской области был убит руководитель Группы Компаний «АСБ» Ю.М. Хохлов. По предварительной информации, убийцей оказался местный фермер, с которым у руководителя агрохолдинга уже давно были натянутые отношения. Очередной конфликт закончился весьма трагично для

Водоканал обвинил депутата в распространении «уток» 0 Вчера председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артем Александров написал, что на пересечении улиц Маяковского и Подгорной в Тамбове из-за подтверждения на сетях из колодца обильно вытекает вода.

Создан координационный совет по вопросам экологии 0 7 июня, под председательством врио главы Тамбовской области Максима Егорова состоялось первое заседание Координационного совета по вопросам экологии. При участии регионального оператора, органов государственной власти и общественности.

Объявлены выборы главы Тамбовской области 0 Тамбовская областная Дума объявила о проведении выборов главы Тамбовской области 11 сентября текущего года.

Из-за повреждения электрокабеля остановилась работа восьми скважин 0 Вчера из-за повреждения электрического кабеля в Советском районе города Тамбова остановилась работа 8 скважин на водозаборе №4. В этой связи потребителям было снижено давление холодного водоснабжения.

Получить информацию о налоговых долгах можно через СМС 0 Налоговые органы имеют право раз в квартал информировать налогоплательщиков о налоговой задолженности с помощью СМС-сообщений, электронной почты или иными способами при условии получения их согласия на такое информирование в письменной форме. Подать Согласие можно в любой момент. Кроме того,

Сотрудники ГИБДД проводят рейды на дорогах Тамбовской области 0 Сегодня сотрудники ГИБДД проводят рейд на дорогах Тамбовской области направленный на профилактику ДТП, которые происходят из-за выезда на встречную полосу. Уже с начала года по этой причине в ДТП погибло 17 человек, пострадало 75 человек.

В Тамбове строят новое здание налоговой службы 0 В 2023 году в Тамбове должны ввести в эксплуатацию новое здание налоговой службы на школьном проспекте. Административное здание по площади будет составлять почти 6 тыс. кв.м. В настоящее время ведутся работы по устройству окон, систем вентиляции, кондиционирования и водоснабжения.

Чиновник администрации Тамбова в срок не ответил на заявление тамбовчанки 0 Органы прокуратуры выявили нарушение в деятельности администрации города Тамбова в части рассмотрения обращений граждан. Тамбовчанка обратилась с заявлением ненадлежащей работе ответственных по отлову безнадзорных животных.

В Тамбове прошли «Чистые игры» 0 Более 100 человек объединенных в 27 команд приняли участие в «Чистых играх» в Тамбове (0+). На этот раз проходила уборка километра побережья Бокинских прудов под Тамбовом.

В Тамбове прошел ретровелопробег 0 В рамках фестиваля «Модерн» в Тамбове прошла костюмированная велопрогулка по улицам областного центра (12+). По словам организатора акции Олега Карнаухова, велопробег уже стал хорошей традицией, проводится в четвертый раз.

Коллектор на ул. Фабричной обещают заменить лишь к сентябрю 0 До конца апреля водоканал должен был провести работы по ремонту участка канализационного коллектора на ул. Фабричная в городе Тамбове, чтобы можно было открыть движение по этому участку дороги. Теперь оказывается, что работы планируют завершить лишь к сентябрю.

В Тамбове до настоящего момента не утвержден план ремонта дорог 0 Начинается пик строительного сезона, многие дорожные службы приступили к ремонтным работам, при этом в Тамбове до настоящего момента не утвержден план ремонта дорог на 2022 год, - сообщает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров.

Некоторые обманутые дольщики по ул. Коммунальная, 46 могут остаться без жилья 0 Судебное разбирательство, связанное с банкротством ООО «Элитстрой», известного тем, что застройщик обманул дольщиков многоквартирного дома на ул. Коммунальной, 46 может привести к тому, что некоторые обманутые дольщики могут остаться без жилья, сообщает портал «ПРАВО68».

В Тамбове расторгли контракт по благоустройству сквера на улице Киквидзе 0 До 1 июля должны были завершиться работы по благоустройству сквера по ул. Киквидзе в городе Тамбове, но подрядчик до настоящего момента не приступил к работам. Цена контракта составила 21,8 млн рублей.

Рост платы за водоснабжение и водоотведение составит 10 и 13% 0 В Тамбове с июля рост платы граждан за водоснабжение и водоотведение составит 10 и 13% это связано с ремонтом изношенных сетей, которые будут восстанавливать за счет граждан. Совокупная плата за эти услуги с 1 июля увеличится не более, чем на 50 рублей с 1 человека в месяц.

В Тамбовской области станет прохладнее 0 В связи с прохождением небольшого антициклона в Тамбовской области погода стабилизируется и будет заметно прохладнее: преобладающая температура ночью +10…+15°, днём +19…+24°.