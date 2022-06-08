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» » В строящейся школе произошел очередной пожар

В строящейся школе произошел очередной пожар

Вчера, 09:58
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В строящейся школе произошел очередной пожар Вчера в Тамбове на улице Агапкина произошел очередной пожар в строящейся школе. Чёрный едкий дым поднимался высоко, площадь возгорания составила в районе 10 квадратных метров. По информации МЧС, произошло возгорание рубероида.

В результате пожара пострадал один человек, у него диагностировали ожог рук.

Фото – Алексей Власкин
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