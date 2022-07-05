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В парке культуры массово вырубают деревья
Сегодня, 09:44
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Во многих частях города Тамбова этим летом идет активная вырубка деревьев, особенно в парке культуры и отдыха. Прежде всего, это связано с борьбой с насекомым-вредителем ясеневой златкой. Предотвратить дальнейшие заражения деревьев можно лишь удаляя уже поражённые.
В настоящее время спилено десять деревьев, еще 15 деревьев на подходе.
За пределами естественного ареала это инвазивный вид, который очень губителен для ясеня, произрастающего в Европе и Северной Америке. Признан опаснейшим карантинным объектом.
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