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В Моршанске пенсионерка передала мошеннику 100 тысяч рублей
Вчера, 11:35
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28 декабря в отдел полиции города Моршанска поступило сообщение о факте мошенничестве. 80-летняя пострадавшая женщина рассказала о том, что неизвестный в телефонном разговоре с ней представился полицейским. После мошенник сказал, что соседка женщины стала виновницей ДТП, и из-за этого может попасть в тюрьму.
Лже-полицеский заверил пенсионерку, что помочь может только она – с помощью суммы в 100 тысяч рублей. У доверившейся 80-летней женщины деньги вскоре забрал приехавший к ней молодой человек.
Полиция провела оперативные мероприятия и вычислила злоумышленника – 21-летнего мужчину. Он сознался в содеянном, и у мошенника изъяли сотовый телефон (с которого и был совершён звонок пострадавшей) и банковскую карту (на которую были переведены присвоенные деньги). Сообщается, что 100 тысяч рублей вернут законной владелице.
Сейчас в отношении афериста возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.159 УК РФ «Мошенничество … с причинением значительного ущерба гражданину». Кроме того, устанавливается причастность молодого человека к аналогичным преступлениям.
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