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Глава Тамбовской области в МИДе рассказал о международном сотрудничестве Тамбовской области
Вчера, 12:27
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Руководитель региона Максим Егоров принял участие в заседании совета глав субъектов РФ, проведенном министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в МИД России, согласно информации пресс-службы регионального Правительства. Совещание было посвящено вопросам международного культурно-гуманитарного сотрудничества между субъектами РФ в условиях современных геополитических изменений.
На встрече обсуждались вопросы использования потенциала регионов для укрепления международных связей России в сфере культуры и гуманитарии. Речь шла о партнерах из стран СНГ, ШОС, БРИКС, а также стран глобального Юга в соответствии с утвержденной в сентябре 2022 года Концепцией гуманитарной политики РФ, подписанной Указом Президента России Владимира Путина в сентябре прошлого года.
Максим Егоров представил доклад, в котором поделился успешным опытом региона в развитии экономических и культурных связей с партнерами из стран Дальнего и Ближнего зарубежья, СНГ, Азии и Европы.
На текущий момент в вузах Тамбовской области обучается примерно четыре тысячи иностранных студентов, которые имеют потенциал стать послами доброй воли, рассказывая миру о реальной ситуации в стране и открытости россиян.
Важным аспектом международной деятельности вузов в современной эпохе является формирование образовательных и научных союзов, осуществление программ академической мобильности, проведение взаимных лекций и практических занятий, способствующих обмену опытом с зарубежными партнерами.
Фото: Департамент информации и печати МИД России
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