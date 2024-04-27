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Детский сад «Колокольчик» в Тамбове отремонтируют по решению суда
Судом было принято решение о необходимости проведения ремонтных работ в детском саду «Колокольчик». Суд удовлетворил административный иск, выдвинутый прокуратурой, о признании незаконного бездействия МАДОУ «Детский сад «Колокольчик» и администрации г. Тамбова, которое выразилось в невыполнении обязанности по проведению ремонтных работ здания детского учреждения.
Решение суда Тамбовского района Тамбовской области от 15 января 2024 года, учитывая решение апелляционной инстанции судебной коллегии по административным делам Тамбовского областного суда от 22 апреля 2024 года, обязывает администрацию г. Тамбова обеспечить финансирование ремонтных работ здания до 1 июня 2024 года, а МАДОУ «Детский сад «Колокольчик» — организовать эти работы в течение трех месяцев после получения финансовых средств.
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Судом было принято решение о необходимости проведения ремонтных работ в детском саду «Колокольчик». Суд удовлетворил административный иск, выдвинутый прокуратурой, о признании незаконного бездействия МАДОУ «Детский сад «Колокольчик» и администрации г. Тамбова, которое выразилось в невыполнении
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