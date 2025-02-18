В Тамбове разгорается скандал вокруг буллинга в гимназии №12 Комментариев: 0



С первых дней мальчик столкнулся с издевательствами и унижением. В посте Казаковой говорится, что учитель открыто позволяет себе оскорбления, что спровоцировало аналогичное отношение со стороны детей и даже родителей одноклассников. Ребёнка называют неполноценным, его вещи выбрасывают в мусорное ведро или сбрасывают с парты, а на обеденных переменах дети устраивают «голосования» за его смерть.



Чтобы разобраться в ситуации, мама пострадавшего мальчика положила диктофон в его рюкзак. Полученные записи оказались в распоряжении редакции РИА «ТОП68».



На одной из них слышно, как взрослый человек, предположительно педагог, оскорбляет ребёнка, сравнивает с животным и требует замолчать, заявляя: «Кроме нечленораздельных звуков животных ты больше ничего не говоришь».



Другая запись сделана во время урока. Когда мальчик попытался что-то спросить, учитель эмоционально кричит: «Как ты мне надоел! Видеть тебя больше не могу! Я тебя сейчас вышвырну отсюда!». На фоне слышно, как ребёнок плачет и умоляет: «Не надо, не трогай, я буду всё делать!».



Сын Виолетты Казаковой, первоклассник Матвей, единственный, кто подружился с мальчиком и поддерживал его. Но после этого травля распространилась и на него. Теперь ребёнок Казаковой также подвергается унижениям и психологическому давлению в классе.



Родители неоднократно обращались в администрацию гимназии, но, по словам Казаковой, никакой реакции на ситуацию не последовало. В связи с обнародованными фактами общественность требует вмешательства уполномоченных органов и департамента образования для проведения тщательной проверки. В Тамбове набирает обороты скандал, связанный с возможным буллингом в гимназии №12. В соцсети «ВКонтакте» появилась публикация Виолетты Казаковой, матери одного из первоклассников, которая рассказала о вопиющем отношении к ребёнку в классе её сына. По словам женщины, учитель, а затем и одноклассники устроили настоящую психологическую травлю первоклассника, у которого есть небольшие дефекты речи.С первых дней мальчик столкнулся с издевательствами и унижением. В посте Казаковой говорится, что учитель открыто позволяет себе оскорбления, что спровоцировало аналогичное отношение со стороны детей и даже родителей одноклассников. Ребёнка называют неполноценным, его вещи выбрасывают в мусорное ведро или сбрасывают с парты, а на обеденных переменах дети устраивают «голосования» за его смерть.Чтобы разобраться в ситуации, мама пострадавшего мальчика положила диктофон в его рюкзак. Полученные записи оказались в распоряжении редакции РИА «ТОП68».На одной из них слышно, как взрослый человек, предположительно педагог, оскорбляет ребёнка, сравнивает с животным и требует замолчать, заявляя: «Кроме нечленораздельных звуков животных ты больше ничего не говоришь».Другая запись сделана во время урока. Когда мальчик попытался что-то спросить, учитель эмоционально кричит: «Как ты мне надоел! Видеть тебя больше не могу! Я тебя сейчас вышвырну отсюда!». На фоне слышно, как ребёнок плачет и умоляет: «Не надо, не трогай, я буду всё делать!».Сын Виолетты Казаковой, первоклассник Матвей, единственный, кто подружился с мальчиком и поддерживал его. Но после этого травля распространилась и на него. Теперь ребёнок Казаковой также подвергается унижениям и психологическому давлению в классе.Родители неоднократно обращались в администрацию гимназии, но, по словам Казаковой, никакой реакции на ситуацию не последовало. В связи с обнародованными фактами общественность требует вмешательства уполномоченных органов и департамента образования для проведения тщательной проверки.



