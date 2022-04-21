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Рабочие ТВРЗ требуют индексации заработной платы
Сегодня, 08:40
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Складывается непростая ситуация на Тамбовском вагоноремонтном заводе. По словам рабочих, ключевая проблема низкая заработная плата при тяжелых условиях труда.
«Со всеми вычетами составляет 19 тысяч, я хотел бы попросить вас провести проверку по этому поводу и повлиять на наших работодателей», - написал губернатору рабочий предприятия.
В ответ на обращение ему порекомендовали обратиться в Государственную инспекцию труда в Тамбовской области.
По словам другого рабочего Александра Конкина ранее индексацию заработной платы проводили символично, увеличивая оплату труда на один или несколько процентов, что далеко не соответствовало даже официальному уровню инфляции. «Мы требуем адекватной индексации зарплаты», - отмечают работники.
На этом проблемы не заканчиваются. Как рассказали рабочие завода, не так давно в некоторых цехах решили изменить графики работы, увеличив продолжительность рабочей смены до 12 часов, вопрос в том, как будут оплачивать смены.
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