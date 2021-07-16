Несмотря на пандемию коронавируса в Тамбове проведут ярмарку меда 0 С 30 июля по 22 августа в Тамбове пройдет ежегодная ярмарка меда, которая расположится на территории городского парка культуры и отдыха.

«Госуслуги» рассылают уведомления о многомесячном отключении воды 0 Жителям ряда многоквартирных домов Тамбова пришли уведомления с сайта госуслуг об отключении горячей воды, сроком превышающем два месяца.

Жители области жалуются на многочасовые пробки в сторону Рассказово 0 На сайт «Прямая линия» продолжают поступать жалобы от жителей области, которые недовольны бездействием властей в решении транспортной проблемы - огромных пробок на ж/д переезде на трассе Тамбов-Рассказово.

Несогласные с обязательной вакцинацией намерены провести обсуждения 0 В сквере «Театральный» 21 июля в 18.30 противники обязательной вакцинации планируют провести общественные обсуждения, - сообщает издание «ПРАВО68» (+18).

В регионе остаются проблемными 11 многоквартирных домов 0 Почти после 10 лет хождения по мукам у обманутых дольщиков в пос. Строитель в Тамбовском районе есть шанс решить жилищный вопрос. Дом начал строить застройщик ООО «ЮКОН» летом 2012 года, но работы были быстро свернуты. Застройщика признали банкротом, а бывшего генерального директора привлекли к

Жители Тамбовской области: «Человек пришёл на вакцинацию, а ее нет!» 0 В Тамбовской области складывается сложная ситуация с нехваткой вакцин от коронавируса. Жители в массовом порядке пишут жалобы на сайт «Прямая линия» и в социальных сетях.

В Тамбовской области ожидается гроза 0 По данным Тамбовского Гидрометцентра в регионе прогнозируется гроза. МЧС предупреждает, соблюдайте правила безопасности во время грозы.

Тамбовская область планирует принять почти тысячу переселенцев 0 В Рассказово был открыт Центр временного размещения для соотечественников, которые добровольно переселяются в нашу страну по государственной программе из разных стран, прежде всего из ближнего зарубежья.

В области наблюдается дефицит вакцины от коронавируса 0 На фоне проблемы с дефицитом вакцины от коронавируса в Тамбовской области главный санитарный врач Владимир Агафонов внес изменения в постановление об обязательной вакцинации граждан. В листе ожидания числилось более 30 тысяч человек.

Завершаются работы по капремонту поликлиники №2 0 На 80% выполнены работы по ремонту поликлиник № 2 города Тамбова. На работы было выделено 3,7 млн рублей из федерального и областного бюджетов в рамках программы Тамбовской области по модернизации первичного звена.

В Тамбове демонтируют самовольно установленные павильоны 0 В Тамбове продолжается работа по демонтажу самовольно установленных и размещенных торговых павильонов. За последнее время с территории областного центра было вывезено более 10 таких конструкций.

Россельхозбанк принял участие в межрегиональной агропромышленной выставке «День тамбовского поля» 0 9 июля Тамбовский филиал Россельхозбанка принял участие в межрегиональной агропромышленной выставке «День тамбовского поля-2021» в селе Татаново Тамбовского района. Это традиционный ежегодный форум, где аграрии, руководители крупных агропредприятий, ученые, дилеры компаний, выпускающих

В области используют квадрокоптеры для предупреждения и тушения лесных пожаров 0 Уже несколько месяцев в Тамбовской области действует противопожарный режим. Быстрее обнаруживать природные пожары, находить пути подъезда лесопожарной техники, а также проводить проверки лесных делянок арендаторов и оценивать качество работ при вырубках лесоводам региона помогают квадрокоптеры.

В Тамбове на красный сигнал светофора сбили пешехода 0 Вчера на юге Тамбова на ул. Астраханская на красный сигнал светофора сбили пешехода.

Отдельные работодатели предоставляют продуктовые наборы за вакцинацию 0 В Тамбовской области продолжается кампания по вакцинации населения, особое внимание уделяется работникам сферы торговли. На предприятиях торговля области вакцинировано пока что 30%.

Очередная коммунальная авария случилась на западе Тамбова 0 В ночь с 10 на 11 июля в Тамбове произошло повреждение кабельной линии электроснабжения водозаборного узла № 4, из-за чего произошло отключения скважин и снижение давления холодной воды в Советском районе областного центра.

Россельхозбанк поддерживает развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Тамбовской области 0 Вопросы развития сельскохозяйственной потребительской кооперации в Тамбовской области обсудили эксперты агропромышленного комплекса региона на совещании, которое провел глава администрации области Александр Никитин. Речь шла о реализации плана мероприятий по развитию сельскохозяйственной

Чиновники не спешат завершать благоустройство сквера «Спортивный» 0 В течение нескольких лет чиновники из администрации города Тамбова не могут завершить работы по благоустройству сквера «Спортивный» по ул. Володарского, 39. Обещал завершить работы и бывший глава города Тамбова Сергей Чеботарев, когда открывал сквер. Также это упоминали чиновники, когда главой была

В Кирсановском районе в пожаре погибли женщина и двое детей 0 Сегодня утром в селе Кобяки Кирсановского района произошла трагедия – пожар в жилом доме, в котором погибли женщина и двое детей.

В Тамбовской области ищут пропавшую школьницу 0 8 июля в Тамбове пропала девушка Евгения Мурзина, в настоящее время следственные органы устанавливают обстоятельства безвестного исчезновения и местонахождение 15-летней девушки.