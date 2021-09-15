Члены комиссий заявляют о нарушениях на выборах Комментариев: 0



«Член комиссии с правом совещательного голоса от КПРФ в селе Горелое Тамбовского района обнаружил интересную закономерность. На участке №811 группа с ящиком для надомного голосования вышла из помещения к избирателям в 14 часов и вернулась в 19 часов. За это время, а это пять часов, они обошли с переносным ящиком 74 избирателя. То есть получается, что на каждого избирателя у них ушло по 4 минуты. А по хорошему нужно не менее по 20-30 минут», - отмечает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров.



На избирательном участке №716, где установлен КОИБ, возникла проблема следующего характера. Судя по всему, избирательные бюллетени заранее не были надлежащим образом проверены на их качественное соответствие, то есть КОИБ их просто не читает.



По закону, бракованные бюллетени не должны выдаваться для голосования вовсе, но члены комиссии пошли другим путем. Они начали дополнительно проставлять и дорисовывать линии на бюллетенях, чтобы КОИБ их прочитал. Члены избирательных комиссий от КПРФ заявляют о многочисленных нарушениях избирательного законодательства.- отмечает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров.На избирательном участке №716, где установлен КОИБ, возникла проблема следующего характера. Судя по всему, избирательные бюллетени заранее не были надлежащим образом проверены на их качественное соответствие, то есть КОИБ их просто не читает.По закону, бракованные бюллетени не должны выдаваться для голосования вовсе, но члены комиссии пошли другим путем. Они начали дополнительно проставлять и дорисовывать линии на бюллетенях, чтобы КОИБ их прочитал.



