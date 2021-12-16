В северной части Тамбова коммунальщики ликвидировали порыв 0 Вчера специалистами тамбовского филиала АО «ГТ Энерго» обнаружен аварийный участок на трубопроводе и организованы ремонтные работы.

Сотрудники ТВРЗ требуют работы и улучшения условий труда 0 На Тамбовском вагонно-ремонтном заводе сложилась непростая ситуация. С начала месяца многие сотрудники ТВРЗ перешли на 4-дневную рабочую неделю и сокращённый рабочий день (6 часов). Хотя еще осенью не было серьезных проблем с объемами работ.

Может быть возбуждено дело по ситуации с мандатом экс-губернатора 0 Сомнительная передача мандата депутата Тамбовской областной Думы бывшему главе администрации Тамбовской области Александру Никитину может получить интересное развитие. Генеральная прокуратура поручила прокуратуре Тамбовской области провести проверку по поводу неправомерных действий Избирательной

На фасаде школы установят мемориальную доску в память о церкви 0 14 декабря состоялось очередное заседание Совета по монументальному искусству при Тамбовской городской Думе.

Замена коллектора по ул. Коммунальной пошла в затяг 0 В затяг ушло очередное мероприятие в рамках инвестиционной программы «РКС-Тамбов» по ремонту системы водоснабжения и водоотведения в городе Тамбове. Речь идет о замене участка канализационного коллектора по ул. Коммунальной. На эти работы «РКС-Тамбов» потратит 37 миллионов рублей.

«Почётному гражданину Тамбова» Берстенёву предъявлено обвинение 0 Следственные органы предъявили обвинение бывшему депутату тамбовской гордумы, почётному гражданину Тамбову и экс-руководителю ООО «Элитстрой» Геннадию Берстенёву по ст. 201 УК РФ, - сообщают обманутые дольщики. Ранее Берстенёв стал фигурантом уголовных дел по статьям «Мошенничество» и

Многоэтажку терроризуют соседские тараканы 0 Жители девятиэтажного дома № 65Б по ул. Полынковская пожаловались губернатору на тараканов в своих квартирах. До этого жильцы писали в управляющую компанию и другие инстанции, но проблема не решалась.

Депутатом от ЛДПР стал Денис Дубовицкий 0 Депутатский мандат ЛДПР после отставки Александра Шерина достался Денису Дубовицкому.

Директор дорожной фирмы не уплатил налогов на 75 млн руб. 0 В ближайшее время в суд будет передано уголовное дело в отношении бывшего гендиректора фирмы по строительству дорог и автомагистралей, которого обвиняют в неуплате налогов на сумму 75 млн руб.

Сенатором от губернатора назначен Михаил Белоусов 0 Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров принял решение о наделении Михаила Белоусова полномочиями сенатора РФ от администрации Тамбовской области.

С экс-директора табачки хотят взыскать 1,2 млрд. руб. 0 УФНС России по Тамбовской области направило в Арбитражный суд Тамбовской области заявления о признании бывшего директора «Моршанской табачной фабрики» Метальникова Андрея Викторовича несостоятельным (банкротом). Сумма долга составляет 1 199 074 626 руб.

В Тамбове на площади В. Ленина разобрали елку, чтобы привезти новую 0 На главной площади областного центра В. Ленина демонтировали новогоднюю ёлку, которую начали собирать несколькими днями ранее. По информации администрации города Тамбова было принято решение изменить концепция новогоднего украшения города.

На Челнавском водохранилище мужчина провалился под лед 0 Недалеко от населённого пункта Госпитомник на Челнавском водохранилище произошел несчастный случай. Мужчина провалился под лед, тело погибшего извлечено из воды силами спасательной станции Тамбова пожарно-спасательного отряда пожарно-спасательного центра.

Жильцы дома на Коммунальной, 22: «Мы ни в живых, ни в мёртвых» 0 В доме № 22 по ул. Коммунальная сложилась непростая ситуация. Дом находится в предаварийном состоянии, но власти не спешат помогать жильцам дома, в котором десятилетиями течет крыша, обваливается фундамент, удобства во многих квартирах на улицах, в том числе отсутствует водоснабжение.

Дом по ул. Подвойского возводят с нарушениями 0 Как и заявляли местные жители проблемный дом по ул. Подвойского в городе Тамбове возводят с нарушениями. В частности использование башенного крана, который находился на стройплощадке, не подтверждено Актом пуска подъёмного сооружения в работу Верхне-Донского управления Ростехнадзора.

В Тамбове сорваны сроки ремонта сквер 50-летия Победы 0 Общественники и депутаты бьют тревогу – сорваны сроки реализации контракта по ремонту сквера 50-летия Победы, который находится севере Тамбова. Работы должны были завершить еще 20 октября. Об этом заявил депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров по итогам инспектирования хода выполнения

Максим Егоров избран секретарём отделения партии «Единая Россия» 0 10 декабря, состоялась XXXIII Конференция Тамбовского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Максим Жалнин сложил полномочия депутата 0 Депутат Тамбовской городской Думы, руководитель ГК «Октябрьское» Максим Жалнин решил досрочно сложить свои полномочия. Соответствующее заявление он подал 10 декабря.

Прокуратура потребовала соблюдения порядка проведения конкурса на главу Тамбова 0 Прокуратура Тамбовской области внесла представление руководству Тамбовской городской Думы из-за непроведения в установленный срок конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Тамбова. Нарушение законодательства было выявлено по итогам рассмотрения обращения депутата Тамбовской городской

В Тамбовской области продолжает действовать программа «Земский доктор» 0 На днях с новыми участниками программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в управлении здравоохранения Тамбовской области были подписаны соответствующие соглашения.