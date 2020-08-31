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На целый месяц микрорайон в Тамбове останется без горячей воды
Вчера, 15:26
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С 1 по 30 сентября в северной части города Тамбова в ряде домов будет отключено горячее водоснабжение - это связано с ремонтными работами на квартальных сетях, которые проводит ПАО «Квадра».
В зону отключения горячего водоснабжения попадают пять улиц: З. Космодемьянской, 12 14, 14а, Мичуринская, 110, 110а, 112а, Никифоровская, 22, 22а, 26, 38а, 38б к.1-2, 40, 40а и другие.
Непосредственно проводятся работы по замене ветхих участков инженерных сетей связанных с ЦТП-4 и 5.
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