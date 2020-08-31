Депутаты гордумы вновь займутся изучением поведения Артема Александрова 0 В пятницу члены комитета по местному самоуправлению и связям с общественными организациями Тамбовской городской Думы планируют рассмотреть вопрос о соблюдении депутатом от КПРФ Артемом Александровым правил депутатской этики.

В результате ДТП в Тамбовском районе погибло три человека 0 В понедельник на 404-ом километре автодороги «Орёл – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов» на территории Тамбовского района произошло серьезное ДТП, в котором погибло три человека.

На целый месяц микрорайон в Тамбове останется без горячей воды 0 С 1 по 30 сентября в северной части города Тамбова в ряде домов будет отключено горячее водоснабжение - это связано с ремонтными работами на квартальных сетях, которые проводит ПАО «Квадра».

Аккуратное вождение авто позволит снизить стоимость ОСАГО 0 24-го августа вступил в силу закон об ОСАГО, благодаря которому страховщики смогут назначать индивидуальные тарифы водителям. При определении стоимости будут учитываться дополнительные факторы, включая поведение страхователя на дороге. Редакция проекта «ОСАГО: общественная экспертиза» расскажет,

ФК «Тамбов» потратит более 4 млн рублей на еженедельные тесты на коронавирус 0 ФК «Тамбов» потратит на тесты на коронавирус не менее 4 млн рублей. В эту сумму входят анализы только для команды один раз в неделю.

Дружинники помогают раскрывать преступления 0 В городе Мичуринске действуют добровольные народные дружины, которые активно помогают сотрудникам правоохранительных органов обеспечивать безопасность в наукограде.

Погибла женщина после ДТП в Тамбовской области 0 На 84-ом км трассы Р-208 «Тамбов - Пенза» вблизи посёлка Репьевка в Кирсановском районе произошло ДТП с участием грузовика МАЗ и Toyota Corolla.

Не все согласны с губернатором по темпам развития области 0 В итоговой программе «Вести» вышел репортаж про успехи Тамбовской области в рамках реализации национальных проектов и развития реального сектора экономики. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин поведал об успехах в сфере промышленного производства.

Студенты ТГТУ с 1 сентября начнут учиться очно 0 В Тамбовском государственном техническом университете традиционное Посвящение в первокурсники пройдет в режиме онлайн 1 сентября. В этот же день первокурсники очно встретятся с директорами институтов и заведующими кафедр, а со 2 сентября для них учебный процесс в вузе начнется в обычном формате.

За ролик «Мы победим» тамбовчанина оштрафовали 0 Ленинский районный суд г. Тамбова признал виновным жителя города по ст.20.29 КоАП РФ (Производство и распространение экстремистских материалов). В ходе прокурорской проверки выяснилось, что житель города разместить на своей странице в социальной сети «Вконтакте» ролик «Мы победим», включенный в

За отчетный период семь человек погибло на производстве 0 В 2019 г. на предприятиях и в организациях области (по выборочному кругу основных видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) и субъектам малого предпринимательства) пострадало от несчастных случаев, связанных с производством, 158 человек, для 7 из них травмы оказались смертельными, - сообщает

Расчистка реки Студенец снова на повестке дня 0 Во избежание дальнейшего подтопления частных домовладений по ул. Степана Разина в городе Тамбове компетентные службы планируют заняться вопросом расчистки реки Студенец.

В Тамбовской области идет подготовка к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов 0 По информации управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона на данный момент объем работ по подготовке объектов к сезонной эксплуатации составляет 90,5 процента.

Улицу Урожайную в Тамбове временно перекроют 0 До 4 сентября будет перекрыто движение по ул. Урожайная в городе Тамбове. Это связанно с проведением ПАО «Квадра» работ на магистральном трубопроводе на пересечении улиц: Урожайная, Советская и бульвар Энтузиастов.

Жители жалуются на наркопритон во дворе школы 0 Жители города Тамбова жалуются на состояние территории школы №24 на Мичуринской, 93. По их словам, по ночам здесь собираются наркоманы и алкоголики, которые проводят время в зарослях кустарников и деревьев.

В центре Тамбова состоится концерт симфонического оркестра 0 Сегодня в центре города Тамбова в пять часов вечера у входа в Пушкинскую библиотеку состоится концерт симфонического оркестра.

Четырех депутатов-единороссов планируют лишь мандатов 0 Вчера на комитете по местному самоуправлению и связям с общественными организациями Тамбовской городской Думы был рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов Тамбовской городской Думы шестого созыва от фракции «Единая Россия»: Алексея Кудачкина, Олега Панкова, Олега Сафонова и

Пьяный водитель опрокинулся на иномарке, в том числе пострадал подросток 0 На 8-м километре автодороги Тамбов — Котовск произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, автомобиль «Ниссан Кашкай» врезался в столб, после чего опрокинулся.

На севере города сегодня ограничат движение транспортных средств 0 Сегодня в Тамбове с 10:30 до 11:30 будет ограничено движение транспортных средств по внутриквартальному проезду от дома №85 по улице Социалистической до дома №90 по улице Рылеева.

Дача взятки в 40 тысяч обошлась штрафом в 280 тысяч 0 В областном центре знакомый директора одной из проверяемых МЧС фирм, предложил сотруднику управления взятку в размере 40 тыс. рублей, сразу после передачи взятки его задержали.