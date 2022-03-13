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Тысячи тамбовчан остались без тепла и горячей воды
На прошедших выходных в северной части города Тамбова произошла коммунальная авария, в результате которой без тепла и горячей воды остались тысячи тамбовчан. В результате аварии на магистральном трубопроводе произошло отключение в 23 многоквартирных дома и пять социальных объектов.
Поставщик тепла АО «ГТ Энерго» параметры теплоносителя «были вынужденно снижены». На данный момент все работы
завершены, идет заполнение сетей.
Фото – «ПроТамбов»
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В Тамбове сотрудники муниципального учреждения «Спецдорсервиса» продолжают работу по ямочному ремонту городских улиц. Частично проведены работы по ул. Карла Маркса, Лермонтовской, Энгельса.
На прошедших выходных в северной части города Тамбова произошла коммунальная авария, в результате которой без тепла и горячей воды остались тысячи тамбовчан. В результате аварии на магистральном трубопроводе произошло отключение в 23 многоквартирных дома и пять социальных объектов.
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