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Тысячи тамбовчан остались без тепла и горячей воды

Вчера, 09:26
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Тысячи тамбовчан остались без тепла и горячей воды На прошедших выходных в северной части города Тамбова произошла коммунальная авария, в результате которой без тепла и горячей воды остались тысячи тамбовчан. В результате аварии на магистральном трубопроводе произошло отключение в 23 многоквартирных дома и пять социальных объектов.

Поставщик тепла АО «ГТ Энерго» параметры теплоносителя «были вынужденно снижены». На данный момент все работы
завершены, идет заполнение сетей.

Фото – «ПроТамбов»
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