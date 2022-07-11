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Крупнейший в Тамбове пожар был ликвидирован
Вчера в Тамбове на территории бывшего мясного комбината на ул. Чичканова произошел пожар складских помещений. По словам очевидцев, из-за огороженной забором территории шел чёрный едкий дым, огонь быстро распространялся. На данный момент пожар ликвидирован.
На месте работало более 5 пожарных расчетов, из-за сильного ветра пламя распространилось на многие постройки. По предварительной информации пострадавших нет.
Фото – «ПроТамбов»
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Вчера в Тамбове на территории бывшего мясного комбината на ул. Чичканова произошел пожар складских помещений. По словам очевидцев, из-за огороженной забором территории шел чёрный едкий дым, огонь быстро распространялся. На данный момент пожар ликвидирован.
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