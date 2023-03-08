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» » По протесту прокуратуры отменено постановление вынесенное сотрудником ДПС по делу о правонарушении

По протесту прокуратуры отменено постановление вынесенное сотрудником ДПС по делу о правонарушении

Сегодня, 10:35
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По протесту прокуратуры отменено постановление вынесенное сотрудником ДПС по делу о правонарушенииПрокуратура Ржаксинского района провела проверку по обращению местного жителя по вопросу нарушения законодательства об административных правонарушениях.

Установлено, что старшим инспектором ДПС ОГИБДД МО МВД России «Уваровский» в отношении заявителя вынесено постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности). При этом в нарушение ч.6 ст.28.2 КоАП РФ копия протокола, выданного привлекаемому лицу, не соответствовала оригиналу; в постановлении отсутствовали сведения о сроке и порядке его обжалования; не были учтены смягчающие и отягчающие обстоятельства.

В связи с допущенными нарушениями прокуратурой Ржаксинского района на постановление по делу об административном правонарушении принесен протест. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворён, производство по делу об административном правонарушении прекращено.
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