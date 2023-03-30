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«ТСК» снизила потери в электросетях
Сегодня, 10:49
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Один из ключевых поставщиков электроэнергии в Тамбовской области АО «Тамбовская сетевая компания» снизил потери в сетях на 1,12% по итогам прошлого года, сообщает пресс-служба ресурспопоставщика. По данным компании, на этот показатель серьезно повлияло строительство новых сетей, установка "умных" приборов учета, а также выявление хищений электроэнергии. В общей сложности благодаря снижению потерь удалось сэкономить 6,8 млн кВт*ч на сумму 17, 3 млн рублей.
В прошлом году было выявлено несколько десятков фактов хищений электрической энергии на общую сумму более чем на 11,5 млн рублей. Больше всего электричества было "украдено" в Котовске, Мичуринске и Токарёвке. Новых сетей было построено более 32 километров, в основном - в Моршанске, Уварово, Жердевке, Рассказово, Кирсанове.
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