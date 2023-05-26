Более 30 семей пострадали в результате двух пожаров Комментариев: 0



В доме на улице Кронштадтская, где проживали люди в 6 квартирах, в одной из семей было четверо детей. Дом на улице Советская в настоящее время содержит 27 жилых квартир. Предварительно по требованию прокуратуры из этого дома было выселено 7 квартир. В 2020 году этот дом был признан аварийным и нуждающимся в реконструкции, как сообщили в прокуратуре. Он также является объектом культурного наследия регионального значения.



Местные власти утверждают, что пострадавшим семьям было предоставлено горячее питание, а также предложено временное жилье из маневренного фонда. Однако только две семьи на данный момент согласились на переселение. Остальные планируют временно проживать у родственников или на даче в летнее время. Специалисты МЧС и коммунальных служб города в настоящее время проверяют, насколько жилье, выжившее после пожаров, пригодно для проживания.



Городские власти также заявили о готовности помочь пострадавшим с восстановлением уничтоженных огнем документов.



Напомним, что в связи с пожарами, которые произошли практически одновременно в одном квартале ночью, полиция возбудила уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса — умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Ход расследования находится под контролем прокуратуры Ленинского района Тамбова.



Фото: РИА «ТОП68» Более 30 семей в Тамбове остались без крыши над головой после пожаров, которые произошли ночью в домах на улицах Кронштадтская, 23 и Советская, 80. Информацию об этом сообщили в администрации областного центра РИА "ТОП68".В доме на улице Кронштадтская, где проживали люди в 6 квартирах, в одной из семей было четверо детей. Дом на улице Советская в настоящее время содержит 27 жилых квартир. Предварительно по требованию прокуратуры из этого дома было выселено 7 квартир. В 2020 году этот дом был признан аварийным и нуждающимся в реконструкции, как сообщили в прокуратуре. Он также является объектом культурного наследия регионального значения.Местные власти утверждают, что пострадавшим семьям было предоставлено горячее питание, а также предложено временное жилье из маневренного фонда. Однако только две семьи на данный момент согласились на переселение. Остальные планируют временно проживать у родственников или на даче в летнее время. Специалисты МЧС и коммунальных служб города в настоящее время проверяют, насколько жилье, выжившее после пожаров, пригодно для проживания.Городские власти также заявили о готовности помочь пострадавшим с восстановлением уничтоженных огнем документов.Напомним, что в связи с пожарами, которые произошли практически одновременно в одном квартале ночью, полиция возбудила уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса — умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Ход расследования находится под контролем прокуратуры Ленинского района Тамбова.Фото: РИА «ТОП68»



