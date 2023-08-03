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В отставку будут отправлены чиновники курирующие охоту
На пресс-конференции, которая состоялась накануне, и.о. министра экологии Тамбовской области Алла Альбегова, объявила об отставке двух чиновников, ответственных за управление охотой в регионе, после проведения "внутреннего аудита". Согласно заявлению госпожи Альбеговой, заместитель министра экологии Тамбовской области, руководитель охотинспекции Александр Киреев и руководитель государственного учреждения "Тамбовохота" Александр Акулин сами написали заявления об увольнении.
Причины их отставки, по словам Альбеговой, связаны с несоответствующим распределением охотничьих угодий на территории Тамбовской области, которая славится своим богатым дичью, в пользу связанных с ними лиц по нерыночным условиям.«Имелись нарушения аукциона на элитные охотничьи угодья в одном из районов, которые по странным стечениям обстоятельств были переданы в пользование на длительный срок по смешной цене, всего за 20 руб. Здесь возможен ущерб федеральному бюджету, поэтому передали материалы в правоохранительные органы и оказываем им содействие»,—
сказала Алла Альбегова.
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