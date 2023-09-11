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Тамбовская делегация приняла участие в бизнес-форуме «РОСТКИ: Россия−Китай» в Казани
Вчера, 14:51
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В Казани в рамках реализации соглашений на самом высоком уровне между Российской Федерацией и Китаем о всестороннем стратегическом партнерстве состоялся первый международный бизнес-форум под названием "РОСТКИ. Россия – Китай: взаимовыгодное сотрудничество". В мероприятии приняли участие представители 25 стран мира и 58 регионов России, общее число участников составило около 7 тысяч человек.
В рамках форума была организована промышленная выставка, на которой демонстрировались последние достижения в автомобилестроении, станкостроении, сельском хозяйстве, энергетике и других отраслях промышленности. Также был проведен молодежный фестиваль российско-китайской дружбы, а также проведены мастер-классы и дискуссии по различным актуальным темам сотрудничества между двумя странами. Были организованы круглые столы для обсуждения важных вопросов, связанных с развитием городов, и это всё в 13 различных направлениях.
Деловая программа форума завершилась пленарным заседанием, посвященным экономическому сближению между Россией и Китаем, крупным проектам и инфраструктурным перспективам. Модератором этого заседания был заместитель Председателя ОКРД и руководитель Союза китайских предпринимателей в Российской Федерации, Чжоу Лицюнь.
От Тамбовской области, к сожалению, официальных делегаций или экспозиции представлено не было. Однако от Центра «Белый Слон» из Тамбова в форуме приняли участие председатель исполнительного совета Дмитрий Кребс и руководитель культурного сектора Татьяна Кребс.
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