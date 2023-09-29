Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Никто не обнимет необъятного.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Налоговая служба хочет обанкротить ООО «Альянсстройсервис» из-за 1,5 млрд рублей долга

В Мичуринском районе увековечили память героя СВО

В Тамбовской области отмечен заметный рост стоимости топлива

В Тамбовской области проходят мероприятия в честь 100-летия Зои Космодемьянской

В Тамбове неэффективно расходуют денежные средства на уличное освещение

В Татаново продолжается стройка на берегу Цны

Тамбовская область по состоянию рынка труда находится в аутсайдерах

Контракт на ремонт моста-плотины под Тамбовом расторгнут

Капремонт многоквартирных домов в общем котле не зависит от собираемости взносов

Бывший вице-губернатор Тамбовской области задержан с поличным

В Мичуринске отметили День ВДВ

В отношении бывшего руководителя ТОГКУ «Тамбовавтодор» возбуждено уголовное дело о растрате

» » В Тамбовской области значительно сократился объем строительных работ

В Тамбовской области значительно сократился объем строительных работ

Сегодня, 07:55
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбовской области значительно сократился объем строительных работ Тамбовская область входит в список двадцати регионов, где произошло существенное уменьшение объема строительных работ. Согласно данным Росстата, представленным в последнем отчете о социально-экономическом положении России, с января по август 2023 года объем строительных работ в Тамбовской области составил 18,9 миллиарда рублей, что снизилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Этот показатель является одним из самых низких в Центральном федеральном округе (ЦФО), превзойден только Орловской областью, где сокращение составило 27%.

В общей сложности, только в 10 регионах России уровень строительных работ снизился более, чем в Тамбовской области. Эти регионы включают в себя Севастополь, Камчатку, Мурманскую, Псковскую, Астраханскую, Омскую области, а также Республики Ингушетия, Коми и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Фото: newtambov.ru
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Тамбовской области выполнено строительных работ на 21,4 млрд рублей

В Тамбовской области выполнено строительных работ на 19 млрд рублей

Объем строительных работ в Тамбовской области оценивается в 4 млрд рублей

В Тамбовской области на 13% увеличились объемы строительных работ

Высокий уровень налогов, неплатежеспособность заказчиков - вот что волнует ...

Развитие экономики Тамбовщины вселяет оптимизм



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

С ОАО «Токаревская птицефабрика» взыскана задолженность за поставку товара

Сегодня, 10:50
0
Как сообщает пресс-служба суда индивидуальным предпринимателем была осуществлена поставка канцелярских и других товаров ОАО «Токаревская птицефабрика». Согласно акту сверки задолженность перед индивидуальным предпринимателем составила 58 200 рублей. Однако поставщик умер и в наследство после его

Прокуратура в судебном порядке добивается пособия для молодой матери

Сегодня, 08:40
0
Прокуратура Ленинского района обратилась в суд в интересах молодой мамы, которой было отказано в социальной поддержке.

В Тамбовской области значительно сократился объем строительных работ

Сегодня, 07:55
0
Тамбовская область входит в список двадцати регионов, где произошло существенное уменьшение объема строительных работ. Согласно данным Росстата, представленным в последнем отчете о социально-экономическом положении России, с января по август 2023 года объем строительных работ в Тамбовской области

СК завершил расследование дела о похищении девушки в Тамбове

Сегодня, 07:51
0
Следственные органы в Тамбовской области объявили о завершении расследования уголовного дела, связанного с похищением человека, в котором обвиняются 49-летний мужчина и его два сына, возрастом 21 и 25 лет. Кроме того, одному из фигурантов предъявлено обвинение в совершении преступления против

В Мичуринске продолжаются мероприятия в рамках проекта: «Встреча поколений»

Вчера, 11:16
0
Комната «Боевой Славы» в Мичуринске в очередной раз открыла свои двери для школьников. Сегодня наш музей посетили учащиеся 9 класса МБОУ СОШ № 1. Встречу провели подполковник, участник боевых действий в Афганистане, кавалер ордена Красной Звезды Бабичев Ю.Н. и настоятель Покровского храма с.

Для застройки на улице Астраханской в Тамбове снесут 6 зданий

Вчера, 11:09
0
Право на заключение договора о комплексном развитии территории на улице Астраханской в Тамбове будет выставлено на торги, которые организует администрация города. Речь идет о зоне строительства на участках с адресами №197, 199, 201, 203, 209 и 211а. Начальная стоимость участия в аукционе составит

В Тамбове выбрали лучших цветоводов

Вчера, 11:03
0
В Тамбове были награждены победители и призеры традиционного конкурса под названием "Тамбов в цвету". Это конкурс, который способствует креативному благоустройству участков у жилых домов и территорий предприятий и организаций, проводится уже в шестнадцатый раз и в этом году собрал более 150 заявок.

Депутаты безвозмездно передали Тамбовской Епархии РПЦ квартиру

Вчера, 10:55
0
По решению депутатов Тамбовская епархия РПЦ получила безвозмездно право собственности на жилое помещение, находящееся по улице Сергея Рахманинова. Это помещение находится в здании Тамбовской духовной консистории Казанского мужского монастыря.

В музейной комнате «Боевой Славы» в Мичуринске прошла встреча поколений

29 сентября 2023
0
Наше молодое поколение – будущее страны, от девчонок и мальчишек будет зависеть то, каким путем пойдет государство, как будет развиваться. Но от нас зависит то, каким будет это поколение. Наша организация понимает это и делает все возможное, чтобы вложить в головы ребят истинные ценности: семья,

Глава Тамбовской области возглавил призывную комиссию

29 сентября 2023
0
Глава Тамбовской области назначил Максима Егорова, что, по сути, означает, что он назначил себя, председателем призывной комиссии в регионе. Им было подписано распоряжение о создании таких комиссий в области.

Срок выполнения отдельных работ по концессии в сфере водоснабжения был перенесен

28 сентября 2023
0
Депутаты Тамбовской городской Думы утвердили значительные изменения в соглашении о концессии для холодного водоснабжения и водоотведения. Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Сергей Серёгин, отметил, что эти изменения были предварительно одобрены

В Мичуринске открыли мемориальную доску участнику СВО

28 сентября 2023
0
Увековечивание памяти погибших воинов – одно из главных направлений в работе Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Погибшие воины – настоящие герои. Они совершили великий подвиг, и мы не имеем права

В Тамбовской области устанавливается интеллектуальная система учёта электроэнергии

28 сентября 2023
0
Филиал ПАО «Россети Центр» в Тамбовской области, известный как «Тамбовэнерго», активно внедряет интеллектуальную систему учёта электроэнергии в различных районах этой области. За последние восемь месяцев сотрудники компании энергетической сферы успешно установили примерно пять тысяч счетчиков

Подрядчик похитил при ремонте дома культуры в Староюрьевском районе 400 тысяч рублей

28 сентября 2023
0
Прокуратура Староюрьевского района Тамбовской области утвердила акт обвинения в рамках уголовного дела, касающегося деятельности генерального директора подрядной компании. Ему предъявляют обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской

В Тамбове планируют приватизировать три МУПа

27 сентября 2023
0
Депутаты Тамбовской городской Думы рассматривают возможность провести приватизацию трех муниципальных предприятий, находящихся под управлением Тамбовской городской администрации. Конкретно речь идет о МУП «Школьник», МУП «Ритуал» и МУП «Тамбовский центральный рынок», которые могут быть

Налоговая служба хочет обанкротить ООО «Альянсстройсервис» из-за 1,5 млрд рублей долга

27 сентября 2023
0
Федеральная налоговая служба (ФНС) подала в Тамбовский Арбитражный суд заявление о признании местной организации "Альянсстройсервис" банкротом. По имеющейся документации, данное исковое заявление еще не было принято к производству.

Полиция задержала вора, похитившего ювелирные украшения

27 сентября 2023
0
В Тамбове ворвались в ювелирный магазин и похитили украшения стоимостью свыше 7 миллионов рублей. Об этом сообщили представители Управления Министерства Внутренних Дел России по Тамбовской области. Происшествие произошло в ночь с 22 сентября. Согласно предварительным данным, преступник проник

В Тамбове продолжается подготовка к отопительному сезону

26 сентября 2023
0
В рамках предварительных мероприятий перед началом отопительного сезона в Тамбове система отопления в 900 из 1800 многоквартирных домов наполняется теплоносителем, согласно информации от городских властей. Эти дома получают тепло от центральной отопительной системы города.

Чиновника оштрафовали за ненадлежащее рассмотрение обращения

26 сентября 2023
0
С жалобой на недостаточно быстрое рассмотрение ее обращения по вопросу безопасности дорожного движения жительница города Тамбов обратилась в прокуратуру.

ООО «Пандора-групп» нарушило сроки ремонта школы искусств города Уварово

26 сентября 2023
0
В ходе проведения проверки со стороны прокуратуры выявлено, что компания "Пандора-групп", задействованная в рамках национального проекта "Культура", не смогла выполнить свои обязательства по капитальному ремонту Муниципального бюджетного образовательного учреждения "Детская школа искусств города

«День РСХБ» в Мичуринском государственном аграрном университете

25 сентября 2023
0
Для продвижения аграрного образования и оказания поддержки студентам и молодым специалистам на рынке труда в АПК Россельхозбанк запустил карьерно-образовательное мероприятие «День РСХБ». В рамках проекта РСХБ встретился со студентами Мичуринского государственного аграрного университета. Это новый
Copyrights © 2001-2023
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2023 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30.11.2001 года. Св-во о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, Ленинград, мичуринск, мичуринский район, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, умвд, юрий жирков

Показать все теги