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В Тамбовской области значительно сократился объем строительных работ
Тамбовская область входит в список двадцати регионов, где произошло существенное уменьшение объема строительных работ. Согласно данным Росстата, представленным в последнем отчете о социально-экономическом положении России, с января по август 2023 года объем строительных работ в Тамбовской области составил 18,9 миллиарда рублей, что снизилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Этот показатель является одним из самых низких в Центральном федеральном округе (ЦФО), превзойден только Орловской областью, где сокращение составило 27%.
В общей сложности, только в 10 регионах России уровень строительных работ снизился более, чем в Тамбовской области. Эти регионы включают в себя Севастополь, Камчатку, Мурманскую, Псковскую, Астраханскую, Омскую области, а также Республики Ингушетия, Коми и Ямало-Ненецкий автономный округ.
Фото: newtambov.ru
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