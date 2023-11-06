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Тамбовская область проведёт День региона на выставке-форуме в Москве

Вчера, 09:54
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Тамбовская область проведёт День региона на выставке-форуме в Москве В Тамбовской области активно готовятся к проведению Дня региона в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, запланированного на 24 декабря (0+). Об этом сообщил Максим Егоров.

Представители Правительства Тамбовской области уточнили, что в ходе этого мероприятия планируется подписание соглашений с различными регионами и организациями. Особое внимание уделяется развитию межрегионального сотрудничества и укреплению связей с другими регионами. Например, совместно с Нижегородской областью активно разрабатываются паломнические маршруты. Один из таких маршрутов, "Серафим Саровский: от Тамбова до Сарова", объединяет культурное и историческое наследие обоих регионов. Изображение великого подвижника - преподобного Серафима Саровского, имеет особое значение для сохранения исторической памяти обоих регионов.

В рамках Дня региона на площадке Тамбовской области будут представлены традиции региона, включая славянскую свадьбу. Кроме того, мастерицы из Рассказова примут участие в программе 24 декабря, создавая игрушки и украшения для елки, которая украсит Международную выставку-форум "Россия". Тамбовская область славится своими талантами, которые будут в полной мере продемонстрированы на этом мероприятии.

Фото: Павел Васильев
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Тамбовская область проведёт День региона на выставке-форуме в Москве

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