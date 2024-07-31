|
В Тамбове должникам устанавливают заглушки на канализацию
Вчера, 13:21
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбове начали устанавливать специальные заглушки на канализационные системы в многоквартирных домах у должников, что связано с общей задолженностью перед ресурсопоставщиком в размере 94 миллиона рублей.
Эта новая мера предусматривает блокировку канализации у владельцев квартир с задолженностью за услуги водоснабжения и водоотведения. Установка заглушек осуществляется без необходимости входа в квартиру должника, с использованием специализированного оборудования.
Чтобы снять заглушку, владельцу жилья потребуется не только погасить всю задолженность, но и оплатить 3 тысячи рублей за работу по её извлечению.
В августе планируется установить до 100 таких заглушек для временного ограничения водоотведения.
При возникновении вопросов по оплате услуг жители могут обратиться в компанию по телефону +7(47-52)70-07-00, добавочный 2200 (для юридических лиц) и добавочный 2500 (для физических лиц).
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.