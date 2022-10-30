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Тамбовскую область посетил представитель Уполномоченного по правам человека РФ
Сегодня, 11:13
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Тамбовскую область с рабочим визитом посетил заместитель руководителя аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ Тарас Федотов. Вместе с Уполномоченным по правам человека в Тамбовской области Владимиром Репиным они пообщались с мобилизованными гражданами в пунктах приема личного состава в воинских частях.
В результате встреч на рассмотрение было принято 11 обращений от военнослужащих. Большинство из них касается предоставления кредитных каникул и социальной поддержки семей военнослужащих.
Для принятия мер по разрешению проблемных вопросов мобилизованных задействованы все необходимые службы: военная прокуратура Тамбовского гарнизона, военный комиссариат области, а также профильные органы исполнительной власти региона и местного самоуправления. Каждое обращение рассматривается индивидуально.
Информацию обо всех мерах социальной поддержки можно уточнить в Социальном МФЦ, службах социальной защиты городов и районов области, на интернет-платформе «Объясняем.рф». Единый телефон для справок (4752) 78-60-60.
Адресную помощь семьям военнослужащих оказывают волонтеры штаба #МыВместе, которые принимают заявки на доставку продуктов и многие другие услуги.
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