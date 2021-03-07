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Бездействие рассказовских чиновников стало предметом разбирательства
Сегодня, 09:09
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Недавно с рабочим визитом город Рассказово посетил уполномоченный по правам человека в Тамбовской области Владимир Репин, который проинспектировал решение проблемы местной жительницы по ремонту муниципального жилья.
В октябре 2020 года в адрес Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области поступило обращение от жительницы города Рассказово, проживающей в муниципальном жилом фонде, по вопросу ремонта кровельного покрытия крыши. Заявитель пожаловалась, что ввиду бездействия администрации г.Рассказово происходит залитие ее квартиры, что в свою очередь приводит к повреждению электропроводки и имеется реальная угроза жизни и здоровью проживающих в квартире лиц.
Фактически к полномасштабным работам приступили в 2021 году. Во время рабочего выезда в жилье, которое сейчас ремонтируется, Репин указал подрядчикам на недостатки при выполнении кровельных работ, обратил внимание на утепление кровли.
Обращение продолжает оставаться на контроле Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области.
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